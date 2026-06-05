Foc, vi i festa: dos plans per no quedar-se a casa aquest cap de setmana a la Catalunya Central
La Patum i la Fira ViBa marquen l’agenda del 6 i 7 de juny
La Catalunya Central arriba al cap de setmana amb dues propostes de pes per a qui vulgui sortir de casa sense fer grans desplaçaments: la intensitat popular de La Patum de Berga i l’ambient més gastronòmic de la Fira ViBa de Manresa. Són dos plans molt diferents, però tots dos arrelats al territori. Un mira cap al foc, la música i la festa de carrer; l’altre cap al vi del Bages, els cellers, la pedra seca i el patrimoni vitivinícola.
A Berga, el cap de setmana coincideix amb els últims dies de La Patum, la gran festa del Berguedà i una de les celebracions més singulars del país. La ciutat viu aquests dies el tram final d’una festa que omple carrers i places amb comparses, passades, sardanes, música i els actes més esperats a la plaça de Sant Pere. És una opció per a qui busca un pla intens, multitudinari i carregat de simbolisme.
El dissabte 6 de juny, el programa inclou una passada amb la Cobla Ciutat de Berga al matí, el lliurament dels títols de Patumaires d’Honor, sardanes, concerts i una passada al vespre. El diumenge 7 serà el dia fort del tancament, amb l’engegada de coets, la missa major, la Patum de Lluïment al migdia i la Patum Completa a la nit. Aquesta última és, per a molts visitants, el moment més esperat: la plaça s’omple de gent, foc, música i aquella energia col·lectiva que fa que la festa sigui molt més que un espectacle.
La Patum de Berga no és un pla qualsevol. Té origen en les celebracions medievals del Corpus i està reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Això explica la força que té per als berguedans i també l’atracció que genera entre visitants d’arreu de Catalunya. Ara bé, cal anar-hi amb consciència: és una festa molt concorreguda, amb foc i aglomeracions. Per això és recomanable portar roba de màniga llarga, pantalons llargs, mocador, barret i calçat resistent, especialment si es vol viure de prop el salt de plens.
L’altra gran proposta del cap de setmana és a Manresa, on la Fira ViBa converteix el Bages en un aparador del seu vi i del seu paisatge. La fira se celebra del 4 al 7 de juny i arriba a la novena edició amb activitats per a públics molt diversos: tastos, visites a cellers, rutes de patrimoni, gastronomia, música, activitats familiars i propostes vinculades a la DO Pla de Bages.
El dissabte 6, el Pati del Casino acull la Mostra de Vins DO Pla de Bages, amb cellers i viticultors de la denominació d’origen. És el dia més adequat per a qui vulgui tastar diferents vins, conèixer productors i fer un recorregut pel present del sector vitivinícola bagenc sense moure’s del centre de Manresa. La jornada també incorpora gastronomia, música, una zona familiar i activitats relacionades amb la pedra seca, un element clau del paisatge rural de la comarca.
El diumenge 7, la fira canvia de format amb una barra compartida al Pati del Casino. La proposta és més informal i permet tastar vins dels elaboradors de la DO Pla de Bages en un ambient més relaxat. També hi haurà cultura popular, música i activitats pensades per allargar l’últim dia de la fira. Per als qui prefereixin sortir de la ciutat, el programa inclou visites a cellers i propostes de patrimoni en diferents punts de la comarca.
La Fira ViBa és especialment interessant perquè no només parla de vi, sinó també de territori. El Bages ha fet del picapoll, les tines, les barraques de vinya i la pedra seca una part de la seva identitat turística i cultural. Per això la fira pot funcionar tant per a aficionats al vi com per a famílies o visitants que vulguin descobrir una comarca sovint menys massificada que altres zones enoturístiques de Catalunya.
La tria dependrà del tipus de cap de setmana que es busqui. Berga és el pla més intens: foc, festa, tradició i molta gent al carrer. Manresa, en canvi, ofereix una escapada més tranquil·la, amb vins, tastos, patrimoni i gastronomia. En tots dos casos, la Catalunya Central demostra aquest cap de setmana que té prou arguments per competir amb les grans cites d’oci del país: cultura popular, paisatge, producte local i activitats amb identitat pròpia.
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