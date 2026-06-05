Venen els clubs amb tecno gregorià
L’acabat de fundar La Forja Club organitza la primera festa de Barcelona amb música del segle X. "Trobadors de la discoteca", es defineixen
Abel Cobos
Prepara’t un èxtasi que ni Santa Teresa. Després del boom de les festes dels vuitanta, ara arriben els revivals musicals del segle XII. És una moda en auge: ballaruga al ritme de cants gregorians. Des dels de "Benedicto equis uve palito" que no es veia ningú donar-ho tot amb tant de fervor religiós. Tot i que aquí la fe no és pas la protagonista. El tecno medieval o gregorià té com a missió oferir experiències culturals (o d’explosió, segons qui ho prediqui). No són els primers nostàlgics a portar l’àguila franquista, tot i que aquí sí que serà homenatjant l’escut d’armes dels Reis Catòlics.
Apunta, el pròxim esdeveniment és avui. La Medieval Party, es diu. Una festa pionera ambientada en mons de l’edat mitjana i de fantasia a l’estil Tolkien. Hi haurà música de gèneres tradicionals –com folk, rock o metal– que s’intercalarà amb tecno medieval i, fins i tot, amb un gènere musical nascut d’un mem, el bardcore, un anacronisme com la banda sonora de Bridgerton, però retrocedint el rellotge uns segles enrere: aquí es versionen cançons dels 2000 com si fossin interpretades per joglars del segle X. Imagina’t Hips don’t Lie de Shakira, però tocada amb la categoria, violes i percussió de taverna.
Ho organitzen a La Forja Club, una nova proposta de lleure nocturn –fundada fa un mes– centrada en la temàtica medieval i fantasia. "Trobadors del discoteca", es defineixen. Sorgeix arran de l’Atomic Pixel Party, festa anime que ja va muntar edicions especials lluny del món nipó i atraient els fans de Tolkien. Va ser un gran èxit i per això es van escindir com a entitat paral·lela.
La d’avui serà la primera edició. Una festa nocturna (fins a les sis del matí) que, per descomptat, tindrà lloc al Merlín (Diputació, 233), "l’estètica de castell neó de la sala fa que aquest sigui el lloc perfecte per a la festa", asseguren els organitzadors. Per acabar d’ambientar l’assumpte, demanen als assistents que vagin amb abillaments medievals, tot i que la pesta negra la pots deixar a casa. Des de l’anunci, les entrades han volat: de fet, ja han esgotat els dos primers trams de preus. "Es preveu una alta assistència", adverteixen els qui encara no han reservat.
Però no són pas els únics que han començat a esbombar aquest gènere fusió. A Catalunya hi ha el duo Gregotechno, que va començar el 2022 a barrejar tecno amb cant gregorià. Sons de tecnologia punta amb textos i interpretacions medievals. Això sí, ells ho fan amb un projecte acurat i artístic, centrat en l’art i no en l’explosió. Ja han fet diverses gires amb moltíssima tirada. La seva última actuació a Barcelona va ser a la Nit dels Museus, durant la qual es van proclamar grans protagonistes: van omplir la Sala Oval del MNAC amb 17.000 persones donant-ho tot al ritme de la seva barreja monàstica i discotequera.
Els últims anys han passat per altres sales prestigioses de Barcelona, com Apolo, i ara mateix estan embrancats en un tour europeu que travessarà des de la Toscana fins a Cartagena. A Catalunya, aquest estiu tornaran a tocar a Barcelona i a l’Escala, a l’instagramejable Festival Portalblau, a primera línia de platja. Sí, moltíssim de metratge per a les teves xarxes.
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