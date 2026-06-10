Què fer aquest cap de setmana: festivals, Gaudí i ratafia per aprofitar el 13 i 14 de juny
Tres propostes per gaudir de música, patrimoni i tradició sense anar gaire lluny
El cap de setmana del 13 i 14 de juny arriba amb una agenda plena de propostes per sortir de casa i aprofitar els primers dies amb aire d’estiu. Entre els plans més destacats hi ha el Cabró Rock a Vic, la Fira Modernista de l’Any Gaudí a la Pobla de Lillet i un taller d’elaboració de ratafia al Geoparc de la Catalunya Central, a Sallent.
Són tres activitats molt diferents, pensades per a públics diversos: una nit de música catalana i concerts, una jornada de carrer amb ambient modernista i una experiència més tranquil·la al voltant de les herbes remeieres i la cultura popular.
Cabró Rock a Vic: concerts i música catalana
El pla més festiu del cap de setmana és el Cabró Rock 2026, que se celebra a Vic els dies 12 i 13 de juny. La jornada de dissabte concentra bona part dels grans noms del cartell i converteix la ciutat en un dels punts més animats del cap de setmana.
El festival reunirà artistes i grups com La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga, Figa Flawas, Lax’n’Busto, Suu, Ouineta, DJ Trapella, DJ K-Zu, Adrià Giner i Black Music Big Band. La proposta combina pop, rock, mestissatge i sessions de DJ, amb una programació pensada per allargar la festa fins a la matinada.
És una opció ideal per a qui busqui concerts, ambient de festival i una nit amb alguns dels noms més seguits de l’escena musical catalana. Les entrades de dissabte tenen un preu de 60 euros i els menors de 16 anys han d’accedir-hi amb acompanyant i autorització signada.
Gaudí i modernisme a la Pobla de Lillet
Per a qui prefereixi un pla de dia, cultural i familiar, la Fira Modernista de l’Any Gaudí omplirà la Pobla de Lillet dissabte 13 de juny. El municipi es vestirà d’època per recrear l’ambient de finals del segle XIX, amb mercat, espectacles, artesania, cercaviles i activitats vinculades al llegat d’Antoni Gaudí.
La jornada arrencarà a les 9.30 h a la plaça de l’Ajuntament, amb l’inici de la fira i una sortida cap als Jardins Artigas amb veïns i visitants vestits d’època. A les 10.30 h hi haurà una sortida amb el Tren del Ciment per visitar aquests jardins, un dels espais més singulars relacionats amb Gaudí fora de Barcelona.
El programa també inclou mercat modernista de 9.30 a 19.00 h, demostracions d’artesania, jocs infantils tradicionals, vermut al carrer de l’Església, un espectacle de titelles sobre Gaudí a les 17.00 h i una desfilada de vestits d’època a les 18.30 h.
És un pla perfecte per combinar patrimoni, passeig, activitats familiars i una visita a un entorn natural del Berguedà amb molta personalitat.
Un taller de ratafia al Geoparc
El diumenge 14 de juny, el Centre de Visitants del Geoparc de la Catalunya Central, a Sallent, acollirà el taller «Herbes remeieres del territori: taller d’elaboració de ratafia». La proposta es farà de 10.00 a 13.00 h i està pensada per descobrir la cultura de la ratafia, les plantes aromàtiques i les herbes remeieres del territori.
Durant l’activitat, els participants aprendran a preparar ratafia amb nous verdes i una combinació d’herbes. També es parlarà de l’origen d’aquesta beguda tradicional, de les plantes que s’hi poden incorporar i del vincle entre natura, cultura popular i gastronomia.
El taller té un preu de 4 euros, amb tarifa reduïda de 2 euros, i està conduït per Elena Sixto, divulgadora etnobotànica. És una bona opció per a qui vulgui tancar el cap de setmana amb una activitat més pausada, pràctica i arrelada al territori.
Tres plans per a tres ritmes diferents
El cap de setmana del 13 i 14 de juny permet triar entre tres maneres ben diferents de sortir de casa. El Cabró Rock és l’opció per a qui vulgui música i festa; la Fira Modernista de l’Any Gaudí, per a qui busqui patrimoni i ambient familiar; i el taller de ratafia, per a qui prefereixi una experiència tranquil·la, de petit format i amb gust de tradició.
Festivals, Gaudí i ratafia formen una combinació variada per aprofitar el cap de setmana sense haver de fer grans desplaçaments. Només cal escollir el pla: ballar, passejar entre vestits d’època o aprendre a embotellar una mica de paisatge.
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