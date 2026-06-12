Què fer aquest cap de setmana: festa al carrer a Santpedor i art medieval a Vic
Dues propostes per aprofitar el 13 i 14 de juny sense sortir de la Catalunya Central
El cap de setmana del 13 i 14 de juny arriba amb dues propostes molt diferents per fer una escapada a la Catalunya Central. D’una banda, Santpedor viu els dies forts de la seva Festa Major, amb cultura popular, concerts i activitats per a totes les edats. De l’altra, Vic ofereix una visita guiada al MEV, Museu d’Art Medieval, una opció més tranquil·la per descobrir algunes de les grans peces del romànic i el gòtic català.
Són dos plans fàcils, complementaris i pensats per a públics diferents: un de més festiu i familiar, amb carrers plens d’activitat, i un altre de més cultural, ideal per combinar amb una passejada pel centre històric de Vic.
Festa Major de Santpedor: cultura popular, música i ambient de poble
La Festa Major de Santpedor és una de les cites destacades del cap de setmana al Bages. La celebració s’allarga de l'11 al 15 de juny, però dissabte i diumenge concentren bona part de l’ambient als carrers i places del municipi.
El programa inclou gairebé una quarantena d’activitats, amb propostes per a petits i grans. Entre els actes previstos hi ha l’entrada de penyes a la plaça Gran U d’Octubre, les orquestres, el concert amb La Tropical, la matinal de cultura popular i la Festa Holy de colors. També hi haurà espais familiars, activitats infantils i propostes pensades perquè cada públic hi trobi el seu moment.
És un bon pla per a qui busqui una sortida de festa major, amb ambient de carrer, tradició i música. Santpedor permet viure una jornada sense haver de triar una sola activitat: es pot passejar pel poble, veure actes de cultura popular, quedar-se als concerts o aprofitar les propostes familiars segons l’hora del dia.
Vic i el MEV: un viatge per l’art medieval
Per a qui prefereixi un pla més pausat, el MEV, Museu d’Art Medieval de Vic, proposa la visita guiada «Obres mestres del MEV. Un viatge per l’art medieval». L’activitat es fa dissabtes i diumenges a les 12 h i permet descobrir com l’art medieval va evolucionar de la bellesa austera del romànic a l’esplendor narrativa del gòtic.
La visita recorre algunes de les peces més importants del museu i ajuda a entendre els canvis en la cultura, la fe i la societat de l’edat mitjana. És una proposta interessant tant per a qui ja coneix el museu de Vic com per a qui vol fer una primera aproximació al patrimoni medieval català.
El pla es pot completar amb una volta pel centre històric de Vic, la zona de la catedral i la plaça Major. És una opció ideal per a un matí cultural, especialment si es busca una activitat coberta, tranquil·la i amb valor patrimonial.
Dos plans molt diferents, però amb el mateix objectiu: aprofitar el cap de setmana a la Catalunya Central amb una sortida a prop, sigui entre música i festa popular a Santpedor o entre art, història i patrimoni al MEV de Vic.
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