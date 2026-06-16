Vacances
Els sis viatges que s’han de fer en família almenys un cop a la vida
Viatges d'aventura a l'Antàrtida, rutes per la selva sud-americana i l'Orient Express són algunes de les propostes.
Redacció
Amb l’arribada de l’estiu 2026, el 21 de juny marca l’inici oficial d’una de les èpoques més esperades de l’any: dies més llargs, temperatures altes i les vacances de molts nens i adults. És el moment en què creixen les ganes de desconnectar i planificar escapades que es recordin per sempre.
En aquest context, l’agència Atlantida Travel ha seleccionat sis viatges imprescindibles que, segons els seus experts, s’haurien de fer almenys una vegada a la vida. Una llista pensada per inspirar les properes vacances i somiar amb destinacions úniques arreu del món.
Ruta per la salvatge Austràlia
Oceania consta com una altra de les destinacions més desitjades, per la llunyania i per la natura. Moltes famílies i grups d’amics opten per recórrer el lloc amb una càmper. L’Ayers Rock, Sydney, el parc nacional de Nambung i la Gran Barrera de Corall són els principals atractius.
L’Europa més ‘vintage’
El 1883 van néixer els viatges de luxe a bord de l’Orient Express, un tren que connectava París, Venècia i Londres. Un viatge que s’ha tornat a posar de moda. Amb motiu dels Jocs Olímpics del 2024, aquesta opció torna a estar disponible. «Amb la seva fusta polida, sumptuosos entapissats i accessoris antics, el tren personifica el glamur i l’elegància de l’edat d’or dels viatges», expliquen a la web de la companyia.
El Japó i la cultura asiàtica
Fa anys que el país s’ha consolidat com un dels viatges predilectes de molts joves. La seva tradició gastronòmica, innovació tecnològica, la cultura del manga... Sobren motius per visitar el Japó, tot i que la majoria aposta per anar-hi a la primavera per poder disfrutar també de la natura florida, conegut com el Hanami.
La selva de Sud-amèrica
L’Argentina, Brasil, l’Uruguai, Colòmbia, el Perú... Sud-amèrica és un altre dels llocs que no et pots perdre. La seva biodiversitat, muntanyes, platges i gastronomia la converteixen en un imprescindible. El Machu Picchu, l’eix cafeter, l’Amazones o l’arxipèlag Los Roques són algunes de les destinacions que no pots oblidar en la teva visita al continent.
L’Àfrica: el continent inesgotable
Tanzània s’està consolidant com el bé més preuat del continent africà i ja és un dels viatges ‘estrella’ per aquest estiu. Combina la màgia que desprenen els safaris –per poder veure animals salvatges en la natura– i platges paradisíaques. Tot i que també podem gaudir d’això a Namíbia, Sud-àfrica, Kenya o Somàlia, si busqueu un destí més original.
L’Antàrtida per als més aventurers
Si busques una destinació curiosa o poc transitada, decideix-te per l’Antàrtida sempre que siguis bastant atrevit. La majoria de visitants solen fer-ho mitjançant un creuer des de l’Argentina, tot i que és recomanable viatjar el desembre o el gener, ja que és quan hi ha més hores de sol i temperatures més càlides. Allà podràs veure paisatges únics i la fauna marina en el seu hàbitat natural.
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