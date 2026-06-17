Què fer aquest cap de setmana: castells a Manresa i art medieval a Vic
Dues propostes per aprofitar el 20 i 21 de juny, entre cultura popular, patrimoni i una visita guiada al MEV
Entre les gralles que ompliran la plaça Major de Manresa i els tresors medievals que guarda el MEV de Vic, la Catalunya Central té aquest cap de setmana dues bones excuses per sortir de casa. El 20 i 21 de juny, la cultura popular i el patrimoni es reparteixen el protagonisme en dos plans pensats per aprofitar el cap de setmana sense anar gaire lluny.
Castells a Manresa: una tarda de cultura popular a la plaça Major
La plaça Major de Manresa serà un dels punts més animats de la Catalunya Central aquest cap de setmana amb la Diada de Colles de l’Eix, una cita castellera pensada per omplir el centre de la ciutat d’ambient popular, gralles, camises de colors i castells. La jornada està prevista per al dissabte 20 de juny, a la tarda, i reunirà els Tirallongues de Manresa amb tres colles convidades: els Marrecs de Salt, els Sagals d’Osona i els Castellers de Lleida.
És un pla ideal per a qui vulgui viure una activitat gratuïta, a l’aire lliure i amb fort arrelament al territori. Els castells tenen l’atractiu de combinar emoció, esforç col·lectiu i una posada en escena molt visual, de manera que funcionen tant per als aficionats habituals com per a famílies o visitants que vulguin acostar-se a la cultura popular catalana.
La cita també té interès perquè arriba en un moment destacat per als Tirallongues de Manresa, que afronten la temporada amb actuacions de nivell i amb la voluntat de fer créixer la colla davant del seu públic. Veure una diada castellera a la plaça Major permet, a més, aprofitar l’estada per passejar pel centre històric de Manresa, fer un cafè abans de l’actuació o allargar la tarda amb algun altre pla de ciutat.
Recomanable per a famílies, grups d’amics, amants de la cultura popular i persones que busquin un pla de tarda sense haver de comprar entrada. També és una bona opció per a qui vulgui fer fotografies o vídeos d’un acte molt visual, amb l’ambient propi de les diades castelleres.
Art medieval a Vic: una visita guiada per descobrir els tresors del MEV
El segon pla porta fins a Vic, on el Museu d’Art Medieval de Vic proposa la visita guiada «Obres mestres del MEV. Un viatge per l’art medieval». L’activitat es fa el dissabte 20 i el diumenge 21 de juny, a les 12.00 h, i permet descobrir algunes de les peces més destacades del museu a través d’un recorregut pensat per entendre l’evolució de l’art medieval català.
La visita explica el pas de la bellesa més austera del romànic a la força narrativa del gòtic, amb frontals d’altar, retaules i obres que ajuden a entendre com canviaven la cultura, la fe i la societat a l’edat mitjana. No és només una visita per mirar peces antigues: és una proposta per entendre què expliquen aquestes obres, per què eren importants i com el territori català va construir una identitat artística pròpia durant aquell període.
És un pla especialment interessant per a qui busqui una sortida tranquil·la, cultural i fàcil de combinar amb una passejada per Vic. El museu és al centre històric, molt a prop de la catedral i de la plaça Major, de manera que la visita es pot completar amb un recorregut pel nucli antic, un vermut o un dinar a la ciutat.
Recomanable per a parelles, famílies amb interès cultural, públic sènior, estudiants i persones que vulguin fer un pla cobert si fa calor o si el temps no acompanya. També és una bona proposta per a qui vulgui descobrir Vic més enllà del mercat i del passeig pel centre.