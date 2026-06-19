RUTA
Amb bici pel Gironès: les millors rutes entre zones de pla i de muntanya
Amb BTT o a peu, la comarca ofereix diversos itineraris
DAVID CÉSPEDES
El Gironès és terra de senders per recórrer, ja sigui a peu o amb bicicleta. Les rutes d’aquesta setmana permeten fer les dues pràctiques per paratges naturals. Per exemple, dins de la comarca, la vall de Llémena compta amb una oferta específica de BTT vinculada al Centre BTT Sant Gregori-vall de Llémena, amb recorreguts que van des de les rutes fàcils de pla per la vall i l’antic camí ral fins a propostes més dures per Sant Grau, Rocacorba, Finestres o Sant Roc.
Una opció molt sòlida és la ruta 5 BTT, ermita i muntanya de Sant Grau: 22 quilòmetres, 500 metres de desnivell positiu i dificultat alta. Surt del Centre BTT de Sant Gregori, segueix la llera de Llémena, puja fins al cim de Sant Grau i baixa pel vessant de Ginestar, passant per un forn de calç i tornant al costat de la riera. És una ruta més esportiva, ràpida en la baixada i amb un punt tècnic. Per a ciclistes menys exigents, la mateixa xarxa oficial recomana rutes més fàcils de pla i per l’antic camí ral, a més de l’itinerari de la Banya del Boc, que figura expressament com a apte per a BTT i permet combinar pedaleig, paisatge agrícola i lectura geològica del territori. Si l’opció escollida és caminar o fer rutes de senderisme, el Gironès, i en concret aquest racó de la vall gironina de Llémena, ofereix múltiples rutes. Per a una excursió més curta i molt representativa, destaquen el puig d’Adri i les gorgues de Canet. Són 3,7 quilòmetres, amb 92 metres de desnivell i dificultat moderada. La gràcia d’aquest recorregut no és la duresa sinó la varietat: uneix l’antic camí entre Canet i Adri, les vistes a Rocacorba, el vulcanisme del puig d’Adri i les gorgues de la font de la Torre.
Una altra caminada molt agraïda és la dels paisatges agrícoles de Canet d’Adri, una circular de 8,7 quilòmetres i dues hores i mitja, qualificada de fàcil. Surt de Sant Llorenç d’Adri i enllaça Adri, Montbó i Montcal entre boscos de roures, camps i patrimoni rural, amb parades a Ca n’Eres i a diverses esglésies del terme. És la millor opció per a qui busqui una Llémena suau, de transició entre la plana i la muntanya. Per a una jornada amb més personalitat geològica, la ruta del volcà de la Banya del Boc i el clot de l’Omera té 8,8 quilòmetres, unes 2 hores i 45 minuts i un desnivell aproximat de 234 metres. És circular i apta per a BTT. Recorre el cràter de la Banya del Boc entre conreus i turons coberts d’alzines i roures, passa per Llorà i afegeix un notable interès patrimonial amb Sant Pere de Llorà, Sant Joan i Sant Medir.
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