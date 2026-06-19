oasi ocult
La botiga del pati amagat al passeig de Gràcia
Des d’un dels locals comercials de Barcelona es pot accedir a un desconegut jardí de postal amb palmeres
Ana Sánchez
És un secret viral de domini públic. Fa anys que és destinació de pelegrinatge influencer. "Un oasi ocult al centre de Barcelona", repeteixen els tiktokers com un mantra. Recés de pau instagramable a peu del passeig de Gràcia. El va destapar fa anys un vídeo a TikTok: una noia travessava una botiga i –¡paf!– apareixia de cop un jardí de postal amb palmeres. Teletransport exprés de pel·lícula. Era d’esperar l’allau de curiosos amb mòbil. Hi han arribat a anar en grups, fins i tot famílies amb fills. Hi ha qui porta el tàper per menjar, rondina l’encarregat, Wilson Pérez.
És a la botiga Guess del passeig de Gràcia, 63. Cal travessar el local i aturar-se davant algun penjador per cortesia. Les dependentes ja estan acostumades al tràfec amb mòbil. La porta del fons dona accés a un oasi amb palmeres, tauletes amb coixins que conviden a seure a agafar aire i ocells que canten. "És un espai màgic al centre", resumeix Kelvin Liscano. Ell treballa a l’altra banda del jardí, al Salón Toro (passatge de Domingo, 2). Aquest és el passadís ocult en format selva que connecta els dos locals. "Pots oblidar que ets a Barcelona", diu.
No és l’única botiga amb sorpresa a la capital. El Massimo Dutti del passeig de Gràcia, 96, amaga un altre pati per posturejar. "Una terrassa amb vistes a la Pedrera gratis", inciten per TikTok. Cal pujar al segon pis. Obres la porta i et trobes un verger amb vistes a la part posterior de la Casa Milà.
Tobogan i font de vi
De compres et pots trobar fins i tot amb botigues amb tobogans. El del Sephora de Pelai, 13, és un clàssic. "Hi ha gent que ve específicament per això", somriu la dependenta de l’entrada. Al Desigual de la plaça de Catalunya, 9, també se senten crits de muntanyes russes amb penjadors de fons. El tobogan connecta l’entresolat amb la planta baixa: 10 metres de llarg i gairebé 5 d’altura.
En aquestes altures virals hi ha patis que amaguen fins i tot fonts de vi. Aquesta és la font dels miracles de La Barcelonesa (passeig de Sant Joan, 77). És el jardí de l’edèn en versió viral. Té tot el que pot desitjar un influencer: un jardí secret, una cuina casolana i una font d’on surt còctel negre d’estiu infinit.
Un altre pati inesperat amb efecte ¡oh!: "No s’ho espera ningú", assenyala el director de l’hotel Peninsular (Sant Pau, 34). Passeges pel Raval i de sobte acabes en un pati d’època verd pastel amb 60 plantes en suspensió. "El pati més viral de TikTok". Es veuen cascades de potos fins on arriba la vista. Taules de marbre, terres hidràulics, sostre envidrat. Per aquí s’hi han passejat actors, artistes i celebrities de tota mena.
I, a l’Eixample, un pati parisenc: la Fábrica Lehman (Consell de Cent, 159). El passadís dona a un pati empedrat d’aire irreal. Era una antiga fàbrica de nines de porcellana. Hi continua intacta la xemeneia de 25 metres. "Espai creatiu", anuncia un cartell. A dins, tallers artesans, l’editorial Comanegra, All Those i els seus food markets...
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