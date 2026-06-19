Vetllades musicals al Museu del Barroc de Manresa
El Museu de Manresa presenta un nou cicle de concerts i visites nocturnes que inclouen degustació de plats i tast de vins del Bages
Laura Serrat
La música i el patrimoni es fusionaran durant les nits d’estiu al Museu de Manresa–Museu del Barroc de Catalunya amb Vespres al Museu, un nou cicle cultural que vol omplir de vida i ritme els espais d’aquest equipament cultural. La programació oferirà quatre vetllades musicals a l’aire lliure i una visita nocturna pels espais emblemàtics del museu, que culminarà amb una degustació de plats d’inspiració barroca i un tast de vins de la DO Pla de Bages.
El cicle és una oportunitat per descobrir des d’una perspectiva diferent l’àmplia col·lecció d’art barroc i, alhora, recórrer l’edifici del museu, declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN), de planta quadrangular i construït al voltant d’un claustre central d’aire neoclàssic. El programa s’inaugurarà dijous vinent (25 de juny) amb un concert al claustre del museu a càrrec de L’Arannà, el duet format per Anna Sala i Lara Magrinyà, que ha captivat la crítica per la seva lliure combinació d’electrònica i folklore en l’espectacle Turmarí, inspirat en els contes de Mercè Rodoreda i en la tradició d’Eivissa.
L’endemà, divendres 26 de juny, es proposa una experiència completament sensorial amb Tasta la nit barroca, una visita nocturna guiada que permetrà recórrer les instal·lacions del museu, passant per espais emblemàtics com el mirador i d’altres d’accés exclusiu, com l’escala històrica de l’equipament. La visita conclourà amb un tast de plats d’inspiració barroca i de vins al claustre. La setmana següent, la música tornarà al claustre el dijous 2 de juliol amb el retorn als escenaris de la banda Astrio, que presentarà el seu nou disc, Latin lovers, en un concert enèrgic en què fusionaran l’electrònica, el rock, el jazz i la psicodèlia.
El cicle es clourà el divendres 3 de juliol a l’interior del museu, on el públic se submergirà en una atmosfera única amb l’ensemble La Tendresa, un trio musical que presentarà el programa Cuando canta el amor. Els concerts programats al claustre seran de franc, mentre que la visita amb degustació i el concert de l’ensemble La Tendresa tenen un preu de 15 euros. Les entrades ja es poden adquirir mitjançant la pàgina web del museu.
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