Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
Les ubicacions són accessibles per a tota la família
Patricia López
Catalunya destaca a Europa i al món per la immensa bellesa i varietat dels seus paisatges naturals, que van des de les platges cristal·lines de la Costa Brava fins als imponents cims dels Pirineus. La seva rica geografia no només ofereix unes vistes espectaculars, sinó també milers de racons històrics i rutes culturals que s’adapten a qualsevol perfil de viatger.
Cada comarca té les seves particularitats i una identitat pròpia per on han passat segles i diferents cultures i històries que han deixat empremta a cada racó.
Vacances d’estiu
A més, amb les vacances d’estiu a tocar, són moltes les persones que opten per desconnectar en algun dels pobles de la geografia catalana, ja sigui per les seves temperatures moderades o per ser llocs tranquils amb un bon ambient climàtic.
De fet, hi ha quatre racons amagats arreu de Catalunya que són l’opció ideal per desconnectar durant els mesos de més calor.
Els quatre llocs
Santuari de Montgrony
El primer és el Santuari de Montgrony, situat a Gombrèn, un municipi gironí de la comarca del Ripollès.
El paisatge que l’envolta és majestuós, ja que es troba en un entorn natural excepcional entre els cingles de la serra de Montgrony, i al costat de l’església de Sant Pere.
Per facilitar l’accés a la capella, on es troba la imatge de la Mare de Déu de Montgrony, hi ha una escala de 63 graons.
Un cop a dalt, es pot contemplar en primer pla la vall de Mataplana, el castell i les dues masies a vista d’ocell.
A més, el santuari ofereix servei de restaurant amb cuina tradicional, cosa que el converteix en un lloc ideal per descansar després d’una llarga caminada.
Gorgs de la Febró
La segona ubicació és a Tarragona, concretament al Baix Camp. Es tracta dels Gorgs de la Febró, un espectacular conjunt de salts d’aigua i piscines naturals amagades a les muntanyes de Prades on es permet el bany.
Per arribar a aquest paradís, cal recórrer un sender que baixa de manera pronunciada entre frondosos boscos mediterranis i parets de roca calcària.
Es recomana planificar la visita a finals de primavera o principis d’estiu per assegurar un bon cabal d’aigua, portar escarpins per evitar relliscades i descarregar prèviament el mapa de la ruta, ja que la cobertura mòbil desapareix completament.
Cartoixa d’Escaladei
A la següent zona escollida hi regnen el silenci i la tranquil·litat, i les seves pedres amaguen segles d’història. És la Cartoixa d’Escaladei, un monestir situat a la comarca tarragonina del Priorat, a la serralada de Montsant.
La Cartoixa es va fundar l’any 1194, i avui dia és possible imaginar com era la vida en aquest lloc sagrat abans de convertir-se en ruïnes. En aquest indret hi regnava el silenci, ja que els monjos seguien un model de vida marcat pel recolliment i la pregària.
Coves prehistòriques de Serinyà
Finalment, un altre dels llocs ideals per combatre la calor són les coves prehistòriques de Serinyà, al Pla de l’Estany (Girona). Aquestes cavitats naturals, utilitzades com a refugi per caçadors durant el Paleolític, ofereixen un entorn únic on la temperatura es manté fresca de manera constant.
Recórrer les seves galeries permet endinsar-se en la història dels neandertals i dels primers humans moderns sense patir la calor exterior.
El conjunt arqueològic compta amb tres coves principals visitables: la de l’Arbreda, la de Mollet i la d’en Reclau Viver.
Una proximitat real
A més, el Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà disposa d’un centre d’interpretació modern i ofereix tallers dinàmics orientats a tota la família, fet que converteix la visita en una opció didàctica, còmoda i refrescant per completar una ruta per l’interior de la província de Girona.
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