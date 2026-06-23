Descobreix 5 pobles fantasma de Catalunya que segur que no coneixes… i que has de visitar almenys un cop a la vida
Alguns han estat abandonats per causes naturals, altres per motius econòmics o estratègics, però tots comparteixen un tret comú: una aura misteriosa que fascina els més aventurers
Catalunya és una terra privilegiada, no només per la gran quantitat de pobles i poblets de bellesa encantadora que la constitueixen, sinó també pels racons oblidats que amaga: municipis que un dia van estar habitats i ara romanen en silenci, essent veritables testimonis muts de temps passats. Alguns d'aquests han estat abandonats per causes naturals, altres per motius econòmics o estratègics, però tots comparteixen un tret comú: una aura misteriosa que fascina els més aventurers. A continuació, et presentem una guia recopilatòria dels cinc pobles fantasma de Catalunya que encara es poden visitar.
1. La Mussara (Baix Camp)
La Mussara és un enigmàtic poble abandonat situat a prop de Vilaplana, al cor de les Muntanyes de Prades (Baix Camp). Ubicat a 990 metres d'altitud, és distintiu per les seves ruïnes, les denses boires sobtades, i el mirador situat al cingle de les Airasses. La Mussara és probablement el poble abandonat més conegut de Catalunya.
Deshabitat des dels anys 50, les seves cases de pedra i l’església gairebé derruïda de Sant Salvador evoquen una atmosfera gairebé sobrenatural. La Mussara és famosa per les llegendes urbanes que l’envolten, com la d’una “porta a una altra dimensió”. Al Camp de Tarragona, te lloc l'expressió local "baixar de la Mussara" que significa estar despistat o ignorar fets evidents. És ideal per fer una excursió curta amb vistes espectaculars. Aquesta vila és un punt de partida excel·lent per explorar el patrimoni i la natura de la zona, a més de la màgia que amaga.
2. Peguera (Berguedà)
Situat a 1.600 metres d'altura, aquest antic poble miner, ara abandonat, es troba a prop de Fígols, a l’Alt Berguedà (Barcelona). Va viure una època d’esplendor a principis del segle XX gràcies a l’explotació del carbó i a la forta activitat minera, però va ser abandonat progressivament quan les mines van tancar. Encara s’hi poden veure algunes ruïnes de cases, l’església i edificis industrials. L’entorn natural de la Serra d’Ensija fa que la visita sigui una combinació perfecta de patrimoni i natura. Peguera destaca principalment pel seu espectacular entorn natural, resguardat sota la colossal silueta del Roc de Peguera, entre els Rasos de Peguera.
Què veure i fer a Peguera
En un poble com Peguera trobem diverses activitats a fer, que involucren contacte directe amb la natura:
- Les Ruïnes del Poble: Passejar entre els murs derruïts de les antigues cases de pedra que la vegetació devora, l’antiga escola i les restes de l’Església de Sant Miquel d’origen romànic.
- El Roc de Peguera: Pujar a l’enorme mola rocosa que corona el poble, lloc on s’emplaçava l’antic castell medieval i que ofereix unes vistes panoràmiques espectaculars de la zona.
- Vestigis miners: Als voltants encara es poden explorar antigues bocamines amagades a les vessants, vagonetes abandonades i infraestructures de l’època industrial.
- Senderisme d’alta muntanya: És un punt de pas clau per a múltiples rutes a peu. Es pot fer l’excursió circular des del Pla de la Creu de Fumanya o baixar des de l’antiga estació d’esquí de Rasos de Peguera.
3. Sant Romà de Sau (Osona)
Aquest poble és veritablement especial: es troba sota les aigües del pantà de Sau. Sant Romà de Sau és un antic poble d'Osona (Vilanova de Sau) que va quedar totalment submergit el 1962 per la construcció de l'embassament homònim. Quan el nivell del pantà baixa, emergeixen les restes del poble i especialment el seu campanar, que es pot veure fins i tot quan l’aigua és alta. Aquesta relíquia arquitectònica actua, com a indicador popular del nivell d'aigua del pantà. En períodes de sequera extrema, les ruïnes del poble, el pont medieval i les restes de les masies arriben a emergir completament. El poble va ser evacuat als anys 60 per construir la presa, i avui és un símbol de la memòria col·lectiva submergida. Des del mirador de Tavertet es tenen vistes espectaculars.
Cal destacar que, el seu principal vestigi, és l'emblemàtica església romànica del segle XI, coneguda per ser l'estructura d'aquest tipus més antiga del món que es manté dreta sota l'aigua. Aquesta zona és un dels indrets més icònics del paisatge de les Guilleries-Savassona, situat a aproximadament 1 hora i 15 minuts amb cotxe des de Barcelona i a 30 minuts de Vic.
4. Montgarri (Vall d'Aran)
Tot i no estar completament abandonat, Montgarri és un exemple de despoblament rural. Està situat en un paratge remot i espectacular a prop del Pla de Beret, situat en el Municipi de Naut Aran, en la comarca de Vall d'Aran (Lleida). Aïllat durant l’hivern, només s’hi pot accedir amb moto de neu o a peu. L’antiga església i el santuari romànic s’han conservat i avui hi ha un refugi. És un lloc perfecte per sentir l’essència d’un poble que va quedar atrapat en el temps. Ubicat a 1.645 metres d'altura a ribes del riu Noguera Pallaresa, destaca per contenir l'imponent Santuari de Montgarri i per ser un dels llocs més freds d'Espanya. A causa de les seves dures condicions climàtiques que i el seu aïllament extrem, l'antic poble es va despoblar per complet a mitjans del segle XX. Avui en dia, és un dels destins turístics i paisatgístics més espectacular i imprescindibles del Pirineu.
5. Selma (Alt Camp)
Aquest petit poble històric, despoblat i en ruïnes, situat al terme municipal d’Aiguamúrcia, dins de la comarca de l'Alt Camp (Tarragona) va ser abandonat a mitjans del segle XX. Encara es poden veure restes de cases, murs i camins de pedra que revelen la seva estructura original. Envoltat de vinyes i bosc, és una excursió molt interessant per a qui vulgui descobrir un lloc tranquil i poc conegut. Hi ha també restes d’un antic convent cartoixà. Aquest misteriós assentament medieval és molt conegut pel seu estret vincle amb l’Orde dels Templers. Avui dia, constitueix una destinació molt cobejada pels aficionats al senderisme, el ciclisme de muntanya i l’exploració de llocs abandonats.
Visitar aquests pobles fantasma no és només fer turisme, sinó endinsar-se en una part oblidada de la nostra història. Són espais que desperten preguntes, emocions i, sovint, una melangia misteriosa. Cal visitar-los amb respecte i responsabilitat, entenent que formen part del nostre patrimoni. Si t'agrada l'exploració i la història, aquests racons de Catalunya t'esperen, amb els braços oberts!
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