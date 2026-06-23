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Imant de virals

La terrassa amagada en una papereria de Barcelona que només obre una vegada al mes

Raima és un imant de virals. A les seves exposicions, decoracions i prestatgeries de color s’hi suemen les Raima Evenings, un tardeig exclusiu que obre aquest divendres

Vista nocturna de la terrassa de la planta 5 de la papereria Raima

Vista nocturna de la terrassa de la planta 5 de la papereria Raima / Raima

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Abel Cobos

Barcelona

És dels ‘rooftop’ més exclusius de la ciutat. I no perquè aquí es posin a revisar Instagrams com si fos un control de passaports, i obrin només les portes als que passin la milla dels cent mil seguidors. No, tot i que aquesta terrassa és un imant de virals, és tan exclusiva perquè només obre una vegada al mes, quan organitzen sessions de vespreig en què s’hibrida cultura i oci. 

Benvinguts al ‘rooftop’ de la planta 5 de Raima, la papereria més famosa de Barcelona. Aquests esdeveniments de vespreig, batejats com Raima Evenings, obren un divendres al mes: al maig toca aquest divendres, dia 8, de 18 h a 22 h.

La millor manera de definir aquest vespreig és com un niu de creació artística. Té molts elements en comú amb la resta de les festes de vespreig: begudes i música (hi ha un ‘dj’ resident, el Dj Kosmos, mític de l’Apolo, que sol anar acompanyat amb un altre ‘dj’ amb qui es va alternant). En aquesta edició s’hi sumarà, a més, una paella gegant del xef Manel Roig. Però el que fa diferent aquesta festa és que l’art està sempre present. «Vam crear aquest esdeveniment per donar visiblitat alsartistes locals, seguint la mateixa filosofia amb què es va fundar Raima», explica Nil Muntané, segona generació al capdavant de la papereria.

En cada vetllada hi ha diversos artistes que, a més d’exposar les seves obres, també fan ‘live painting’, (és a dir, quadres en viu). Vaja, un pla amb ball, copes i exposicions d’art. «Un ambient artístic multicultural –resumeix el Nil– en què connectes amb persones de diferents racons del món». L’entrada anticipada per assistir als vesprejos és d’11 euros (early bird), 14 euros després de vendre 40 entrades.

Aquesta és l’edició número 27. «Més de cinc anys fent-ho», assenyalen. Un èxit més d’aquesta papereria, que s’ha convertit en un ‘hot spot’ de la ciutat gràcies a les iniciatives que els han anat distingint al llarg dels anys: que si exposicions, que si un piano ‘free to use’, que si un mural per lligar de forma analògica… I tot sempre viral a Reels i TikTok.

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Les Raima Evenings són de les poques oportunitats per visitar la terrassa de la planta 5. Les seves vistes a la Ciutat Vella de Barcelona són pura carn de postureig. I, tot i que l’ambient és diferent, si et quedes sense entrada per a aquests vesprejos i tens ganes de vistes similars, et pots passar pel Nimura,l’art bar de la planta 4 de la papereria, que compta amb un horari menys exclusiu (de dilluns a dissabte, de 12 h a 20.30 h). 

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