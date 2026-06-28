Aigües cristal·lines i paisatges verges: les 5 cales 'top' del litoral Empordanès que et deixaran meravellat
Des de Cap de Creus fins a Llançà, aquestes cinc cales de l'Empordà prometen tranquil·litat, aigües transparents i una experiència mediterrània autèntica
L'estiu ja és aquí i la calor apreta. Un bany refrescant és la millor solució per combatre'l. La calor demana platja, però la massificació pot espatllar el dia i esdevenir tota una odissea. Evita les cues i descobreix les cales més amagades i poc concorregudes de la Costa Brava per gaudir del mar amb total tranquil·litat.
Per evitar les grans aglomeracions, potser és millor escollir una cala petita, recollida i acollidora. Per gaudir d'aquesta experiència paradisíaca, amb platges idíl·liques, no cal pas anar a Menorca o a Mallorca, perquè al extrem nord-est de Catalunya tenim la sort de tenir-ne ben a prop de casa. Aigües cristal·lines, paisatges salvatges i un silenci gairebé intacte t'esperen amb les mans ben obertes a l’Empordà. Avui et proposem cinc cales imprescindibles per del litoral empordanès en el seu estat més pur, que no et pots perdre.
Cala Tavallera (El Port de la Selva)
Situada dins del parc natural del Cap de Creus, coneguda per ser una de les platges més salvatges, remotes i verges de Catalunya, la Cala Tavallera és una joia accessible a peu o en barca. El camí des del Port de la Selva (Girona) és exigent, peròval la pena. Destaca principalment pel seu paisatge muntanyós únic i aigües d'un blau turquesa cristal·lí que enamora, perfecte per fer snorkel. Un cop allà, trobaràs pau, natura i aigües turqueses.
- Direcció: 17489 El Port de la Selva, Girona
- Provincia: Girona
Cala Fornells (Cadaqués)
Una petita cala de còdols, poc coneguda, molt a prop del famós poble de Cadaqués. La Cala Fornells està situada al nort del Cap a vuit quilòmetres de la població de El Port de la Selva. Una cala perfecta per a una escapada tranquil·la i íntima, envoltada de roques i vegetació mediterrània. Ideal per practicar esports nautics.
- Direcció: Cala Fornells Cap de Creus, 17489 El Port de la Selva, Girona
- Provincia: Girona
Cala Montjoi (Roses)
Coneguda mundialment per haver estat la llar del mític elBulli, el famós restaurant de Ferran Adrià que va revolucionar la gastronomia mundial. Aquesta cala amplia però protegida combina l’encant natural amb una bona accessibilitat, ideal per passar el dia, fer snorkel o simplement descansar a la vora del mar. Cala Montjoi és una espectacular cala situada en ple Parque Natural del Cap de Creus, a uns 7 quilòmetres de la localitat de Roses, en la Costa Brava (Girona).
Cala Jugadora (Cap de Creus)
Cala Jugadora és coneguda per ser una cala petita i discreta, envoltada de formes rocoses capritxoses típiques del Cap de Creus. La tranquil·litat de la zona i la claredat de les aigües la fan ideal per a una escapada en parella.
Cala Bramant (Llançà)
Cala Bramant, popularment coneguda com la "Cala dels Enamorats", és una de les joies naturals més singulars i fotogèniques del nort de la Costa Brava. Destaca principalment amb diferència per la seva impressionant configuració geològica en forma d'amfiteatre o piscina natural circular, envoltada per parets de roca d'aproximadament 10 metres d'altura que la protegeixen de l'onatge obert. La seva bellesa indòmita el va portar a ser l'anomenat "Paratge Pintoresc" en l'any 1972. Una petita piscina natural amagada entre roques, que ofereix una experiència gairebé privada. Tot i que és petita, el seu encant rau en la intimitat i la sensació de descobrir un racó secret del Mediterrani.
Així doncs, racons d'aigua transparent, natura en estat salvatge i una calma que costa de trobar t'esperen en aquestes cales de l'Empordà. Agafa la tovallola, calça't unes bones sabates i descobreix el teu nou paradís amagat!
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