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Aigües cristal·lines i paisatges verges: les 5 cales 'top' del litoral Empordanès que et deixaran meravellat

Des de Cap de Creus fins a Llançà, aquestes cinc cales de l'Empordà prometen tranquil·litat, aigües transparents i una experiència mediterrània autèntica

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Jugadora

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Jugadora / EMPORDÀ

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Irina Calvo Serra

Manresa

L'estiu ja és aquí i la calor apreta. Un bany refrescant és la millor solució per combatre'l. La calor demana platja, però la massificació pot espatllar el dia i esdevenir tota una odissea. Evita les cues i descobreix les cales més amagades i poc concorregudes de la Costa Brava per gaudir del mar amb total tranquil·litat.

Per evitar les grans aglomeracions, potser és millor escollir una cala petita, recollida i acollidora. Per gaudir d'aquesta experiència paradisíaca, amb platges idíl·liques, no cal pas anar a Menorca o a Mallorca, perquè al extrem nord-est de Catalunya tenim la sort de tenir-ne ben a prop de casa. Aigües cristal·lines, paisatges salvatges i un silenci gairebé intacte t'esperen amb les mans ben obertes a l’Empordà. Avui et proposem cinc cales imprescindibles per del litoral empordanès en el seu estat més pur, que no et pots perdre.

Cala Tavallera (El Port de la Selva)

Situada dins del parc natural del Cap de Creus, coneguda per ser una de les platges més salvatges, remotes i verges de Catalunya, la Cala Tavallera és una joia accessible a peu o en barca. El camí des del Port de la Selva (Girona) és exigent, peròval la pena. Destaca principalment pel seu paisatge muntanyós únic i aigües d'un blau turquesa cristal·lí que enamora, perfecte per fer snorkel. Un cop allà, trobaràs pau, natura i aigües turqueses.

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Taballera

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Taballera / EMPORDÀ

Cala Fornells (Cadaqués)

Una petita cala de còdols, poc coneguda, molt a prop del famós poble de Cadaqués. La Cala Fornells està situada al nort del Cap a vuit quilòmetres de la població de El Port de la Selva. Una cala perfecta per a una escapada tranquil·la i íntima, envoltada de roques i vegetació mediterrània. Ideal per practicar esports nautics.

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Fornells

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Fornells / EMPORDÀ

Cala Montjoi (Roses)

Coneguda mundialment per haver estat la llar del mític elBulli, el famós restaurant de Ferran Adrià que va revolucionar la gastronomia mundial. Aquesta cala amplia però protegida combina l’encant natural amb una bona accessibilitat, ideal per passar el dia, fer snorkel o simplement descansar a la vora del mar. Cala Montjoi és una espectacular cala situada en ple Parque Natural del Cap de Creus, a uns 7 quilòmetres de la localitat de Roses, en la Costa Brava (Girona).

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Montjoi

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Montjoi / EMPORDÀ

Cala Jugadora (Cap de Creus)

Cala Jugadora és coneguda per ser una cala petita i discreta, envoltada de formes rocoses capritxoses típiques del Cap de Creus. La tranquil·litat de la zona i la claredat de les aigües la fan ideal per a una escapada en parella.

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Jugadora

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Jugadora / EMPORDÀ

Cala Bramant (Llançà)

Cala Bramant, popularment coneguda com la "Cala dels Enamorats", és una de les joies naturals més singulars i fotogèniques del nort de la Costa Brava. Destaca principalment amb diferència per la seva impressionant configuració geològica en forma d'amfiteatre o piscina natural circular, envoltada per parets de roca d'aproximadament 10 metres d'altura que la protegeixen de l'onatge obert. La seva bellesa indòmita el va portar a ser l'anomenat "Paratge Pintoresc" en l'any 1972. Una petita piscina natural amagada entre roques, que ofereix una experiència gairebé privada. Tot i que és petita, el seu encant rau en la intimitat i la sensació de descobrir un racó secret del Mediterrani.

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Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Bramant

Imatge d'arxiu d'una fotografia de la Cala Bramant / EMPORDÀ

Així doncs, racons d'aigua transparent, natura en estat salvatge i una calma que costa de trobar t'esperen en aquestes cales de l'Empordà. Agafa la tovallola, calça't unes bones sabates i descobreix el teu nou paradís amagat!

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