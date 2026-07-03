3 plans irresistibles per estrenar el juliol a la Catalunya Central
Festivals, festa major i escapades d’aigua per gaudir del primer cap de setmana d’estiu
El primer cap de setmana de juliol arriba amb ganes de sortir de casa, aprofitar el bon temps i descobrir racons plens de vida a la Catalunya Central. Amb la calor d’estiu ja ben instal·lada, el territori ofereix propostes per a tots els gustos: cultura popular, llegendes, música, activitats familiars i plans refrescants en plena natura.
Si encara no tens clar què fer aquest cap de setmana, aquí tens tres plans ben parits per començar el mes amb bon peu.
1. Festival de Llegendes de Catalunya, a Sant Martí de Tous
Sant Martí de Tous, a l’Anoia, es converteix aquests dies en un escenari ple de misteri, tradició i fantasia amb el Festival de Llegendes de Catalunya. És un pla ideal per fer en família, en parella o amb amics, sobretot si busques una proposta diferent i amb encant.
El festival combina contacontes, espectacles, rutes, activitats familiars, música i ambient de poble. Un dels moments més especials és l’Apagada de Misteri, quan els carrers s’omplen d’espelmes i les llegendes prenen vida.
2. Festa Major de Vic
Si el que et ve de gust és ambient, cultura popular i una ciutat plena d’activitat, la Festa Major de Vic és una aposta segura. Durant aquests dies, la capital d’Osona ofereix concerts, sardanes, espectacles, exposicions i activitats pensades per a totes les edats.
És un pla perfecte per passejar pel centre històric, gaudir de la programació festiva i acabar el dia sopant en alguna terrassa. La Festa Major de Vic és una de les cites imprescindibles del juliol a la Catalunya Central.
3. Caiac al pantà de la Baells
Per als que busquen un pla més refrescant, el pantà de la Baells, al Berguedà, és una opció ideal. Fer caiac a la Baells permet combinar natura, esport suau i banys en un entorn espectacular envoltat de muntanyes.
És una activitat perfecta per escapar de la calor i passar mig dia o tot el dia a l’aire lliure. També s’hi poden fer altres activitats aquàtiques com paddle surf o patinet, segons les ganes i el ritme de cadascú.
Amb aquests tres plans, el juliol comença fort: llegendes a l’Anoia, festa grossa a Osona i aigua fresca al Berguedà.
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