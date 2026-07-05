Viatjar després dels 60: Descobreix el món amb 8 destinacions pensades per a tu
Ideals per si estàs en la dècada de la jubilació, i busques gaudir en aquest moment de la teva vida
Les ganes de viatjar no desaparèixen amb l'edat. I a partir dels 60, amb la jubilació, hi ha a qui se li obre un gran ventall d'opcions per veure món. Si que és cert que hi ha qui, a mesura que suma anys, busca viatges més tranquils, mentre la gastronomia, l'art i els bons paisatges van guanyant protagonisme. Si et trobes en aquesta fase vital, aquí et mostrem 8 viatges que segurament encaixen amb el que busques. Llocs que són una autèntica meravella i que mereixen ser visitats almenys una vegada a la vida. Vuit destinacions ben diferents entre elles, però que comparteixen la seva comoditat amb una espurna d'aventura, per als més atrevits.
1. Budapest
Budapest és una dels millors destinacions per als viatgers majors de 60 anys gràcies, sobretot, a què és una ciutat accessible i bastant segura. Si visites la perla del Danubi, has de saber que hi ha tot un llistat de llocs imprescindibles que has de veure per conèixer a fons aquesta ciutat. Llocs tan emblemàtics com la basílica de Sant Esteve, el Parlament, el Pont de les cadenes, l'Òpera Nacional o el Mercat Central.
Ara bé, la joia de la corona per a tothom, especialment per als viatgers majors de 60 anys que visitin Budapest, són els seus banys termals medicinals. A la capital d'Hongria hi ha diferents complexos, però Szechenyí, que té 15 piscines mereix una visita. Construït el 1913 en estil clàssic i neorrenaixentista ofereix aigües riques en diversos minerals que ajuden a calmar els problemes degeneratius de les articulacions deguts a l'edat. I de les 15 piscines, tres d'elles es troben a l'aire lliure,.
2. Creuer fluvial pel Danubi (Àustria)
Aquesta, tampoc te la pots perdre: un creuer pel Danubi per descobrir els pobles més representatius d'Àustria. Molts dels vaixells fluvials arranquen el seu recorregut a Viena, on es pot gaudir d'un passeig per la ciutat, per després embarcar-nos en un viatge que ens portarà a conèixer destins tan suggerents com Melk, amb la seva preciosa abadia; Linz, enclavament on es pot conèixer la casa de Mozart i Dürnstein, on es podrà gaudir d'un romàntic passeig en bicicleta elèctrica entre les vinyes de la zona. Tota una jornada que sembla estar extreta d'una pel·lícula romàntica.
Un creuer és una fantàstica opció per descobrir diferents llocs sense cansar-se massa. Les excursions solen durar unes poques hores i, generalment, es disposa de bastant temps lliure a bord. Així, el viatger que no aguanti llargues jornades viatgeres, podrà descansar mentre gaudeix d'un paisatge de lo més inspirador navegant pel Danubi.
3. Jordània
Jordània és un altre enclavament que cal visitar una vegada a la vida. Sense lloc a dubtes, Petra és l'atracció turística més important del país, una ciutat excavada en roca arenisca que constitueix una de les set meravelles del món modern. Tanmateix, aquesta ciutat situada al sur de Jordània no és l'única localitat per visitar, ja que arreu de país hi ha altres llocs imprescindibles com el monestir Ad Deir, que suposa una joia nabatea única.
Per als viatgers amb problemes de mobilitat cal tenir en compte que per arribar fins a Petra és fàcil, però hi ha una caminada de dos quilòmetres i amb desnivell entre el Tresor i la Ciutat amagada.
Més enllà dels racons màgics que hi ha a Jordània, aquest és un país que destaca per l'hospitalitat de la seva gent i la seva accessibilitat. A més, és possible gaudir d'activitats perfectes per a sèniors, com meditar al desert, o gaudir de tractaments d'estètica i salut al costat del mar Mort.
4. Safari a Sud-àfrica
Un altre de les destinacions recomanades per a majors de 60 anys, és Sud-àfrica. Una regió perfecta per conèixer el continent africà, però partint del país més 'europeïtzat' per evitar grans xocs culturals. Sud-àfrica ofereix experiències excepcionals i còmodes per els de tercera edat. Destaca per fer safaris privats al Parc Nacional Kruger (allotjant-se en lodges de luxe), gaudir de les vistes de Cape Town i la Muntanya de la Taula, tastar vins a la regió de Stellenbosch i recórrer la tranquil·la Garden Route
Com que els recorreguts són llargs i les distàncies bastant grans, el mitjà de transport utilitzat normalment és l'avió, el que resulta còmode. I de cara a fer un safari, els vehicles solen ser 4x4 bastant confortables. Això sí, per norma general, cal matinar bastant.
5. Tren Al Andalus
Aquells viatgers que vulguin reviure la "belle époque" poden decantar-se per un viatge a bord de l'Al Andalus, que els portarà a conèixer al llarg de 7 dies i 6 nits, ciutats com Sevilla, Córdoba, Cádiz, Ronda i Granada.
Els vagons d'un dels trens més luxosos d'Espanya han estat remodelats per oferir més comoditat i seguretat als 60 passatgers que poden gaudir del viatge, però hi ha detalls que romanen inalterables gairebé 100 anys després que comencés la seva marxa. Un viatge perfecte per conèixer de la millor manera possible el sud de la Península Ibèrica.
6. Camí de Santiago
I del sud d'Espanya ens anem fins al nord per suggerir un viatge que tota persona hauria de fer, almenys, una vegada a la vida. Parlem del Camí de Santiago, una opció perfecta per a aquells majors de 60 anys que gaudeixin i estiguin acostumats a llargues caminades. El Camí de Santiago és una de les rutes de pelegrinatge més antigues i importants del món. El seu objectiu és arribar a la catedral de Santiago de Compostel·la (Galícia), on es troba la tomba de l'apòstol Sant Jaume.
Es pot escollir la ruta més curta o la que compta amb un recorregut més senzill, però, a més, es pot contractar un servei de recollida de motxilla o maleta per no haver d'anar carregant amb les pertinences tot el recorregut. I si allò d'anar a albergs no és el més suggerent per al turista sènior, sempre hi ha un munt d'apartaments que lloguen per nits, així com hotellets rurals als quals no els falta detall.
7. Bella Itàlia: combinat Florència, Venècia i Roma
La bella Itàlia sembla que està dissenyada per recórrer-la de nord a sud una vegada darrere l'altra. Això sí, quan un no es pot tirar dos mesos de viatge, sempre convé veure menys destins, però més en profunditat. I un combinat que et permeti descobrir tres localitats com: Venècia, Florència i Roma és perfecte per a aquells exploradors majors de 60.
Les tres ciutats són bastant accessibles per recórrer-les a peu. A Venècia és gairebé obligatori gaudir d'un romàntic passeig en góndola (ideals per celebrar unes Noces de Plata), i passejar per la Plaça de Sant Marc. Després arriba el torn de Florència, fins on es pot arribar en tren. En aquesta ciutat hi ha el perill de patir un stendhalazo, un atac provocat per tanta bellesa arquitectònica. I finalment, la bella Roma, amb les seves imprescindibles visites al Coliseu, el Fòrum Romà, la Fontana de Trevi i la Boca de la Veritat, entre descansos en alguna terrassa per pendre aperitius o degustar la pizza típica de la regió.
8. Paisatges i cultures de la Xina
Viatjar a la Xina pot ser un viatge inoblidable si tens més de 60 anys i creus que ja ho has vist tot. Aquesta nació mil·lenària atresora escenaris històrics excepcionals d'un immens valor (com alguns dels seus espectaculars ponts), així com alguns dels paisatges més inclassificables del món. A tot això, s'hi sumen grans megalòpolis amb construccions que s'avancen al futur.
Alguns dels llocs que pots visitar són: Beijing, on podràs conèixer la Gran Muralla Xinesa, per viatger de més de 60 anys, es recomana triar la secció de Mutianyu, ja que disposa de telecadira per pujar i baixar còmodament sense esforç. Un altre de les opcions és Guilin i Yangshuo, la localitat perfecta per gaudir de la natura sense caminades llargues. Un creuer pel riu Li et permetrà admirar els espectaculars paisatges càrstics.
La millor opció per realitzar un viatge al drac asiàtic és, sense dubte, un viatge organitzat amb guia turístic de parla hispana. Així, qualsevol dificultat o problema, es convertirà en una cosa de fàcil solució.
En definitiva, viatjar amb més de 60 anys et converteix en un viatger amb un gran bagatge vital i podràs descobrir aquestes joies disseminades pel món amb una visió d'allò més completa. Ara arriba el moment de fer la maleta i decidir entre aquests 8 viatges perfectes.
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