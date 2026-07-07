Descobreix el poble que sembla tret d'una pel·lícula medieval i està catalogat com un dels més bonics del món
La seva impressionant morfologia no és l’únic que fa que sigui un dels pobles més fotografiats de Catalunya; també ho és pels seus carrers i els seus peculiars museus
Tots sabem que Catalunya està farcida de pobles preciosos, alguns més grans, altres més petits, però sense cap dubte, cada racó del país té la seva pròpia història, la seva pròpia llegenda o potser algun edifici emblemàtic que li atorga una essència única. Avui entre tots ells coneixerem un lloc ubicat concretament a la província de Girona, un indret conegut per estar situat en un penya-segat.
Situat en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la seva espectacular morfologia és el que el converteix en el poble més fotografiat de tota Catalunya. Acompanya’m, perquè avui destaparem els seus orígens.
Per entendre correctament la seva trajectòria, és important situar-lo geogràficament. Cal saber que aquest poble de només 960 habitants es troba a la comarca de la Garrotxa, a Girona. Té només 1km² de superfície i està catalogat com el segon poble més petit de Catalunya. S'ubica en un lloc únic del món, concretament en un cingle basàltic de 50 m d'alçada, que va ser conseqüència directa de la influència dels rius Fluvià i Toronell sobre restes volcàniques que van donar forma al lloc sobre el qual avui s’assenta Castellfollit de la Roca.
Molts dels que visiten aquest diminut, però acollidor indret diuen sentir-se com un autèntic viatger en el temps, i és que passejar pel barri vell és una de les sensacions més increïbles que experimentaràs al llarg de la teva visita al poble. T’acompanyo a conèixer Castellfollit de la Roca junts i així no et perdis res d’un dels pobles més bonics del nostre país.
Un poble sense por a l'altura
La millor manera de conèixer aquest racó, és passejar pels seus carrers, així que comencem la ruta a la Plaça de Catalunya, on arribaràs sense perdre’t, ja que és la porta principal del poble. A partir d’aquí només has de seguir una línia recta on et trobaràs l’Ajuntament i la Torre del Rellotge, un símbol icònic del poble que sembla tret de la mateixa Holanda. I, seguint pels estrets carrers que formen el petit poble, arribaràs a la desembocadura del mateix: l’antiga església de Sant Salvador, situada just a l’extrem del cingle. Aquesta església fa temps que va deixar de ser un edifici religiós i ara s’utilitza com a casa cultural.
Si puges a la part més alta de l’església i arribes a la zona on antigament hi havia el campanar, gaudiràs d’unes vistes increïbles de tot el Parc Natural de la Garrotxa. Però si és massa altura per a tu, sempre pots anar fins al mirador que hi ha just al final del poble. Tot i això, tothom coincideix en la mateixa idea: les millors vistes de Castellfollit de la Roca no les trobaràs des del poble, sinó des de fora d’ell.
Abans de marxar, tens l'opció de visitar dos dels museus més curiosos i reconeguts que trobaràs en aquest lloc. El primer és un museu dedicat al conflicte bèl·lic que va tenir lloc al segle passat: la Guerra de Vietnam. El segon, però no menys importat, segur que et despertarà la gana, sobretot en aquells més fanàtics, és el Museu de l’Embotit. Aquest museu compta amb una exposició on es dona a conèixer com es conserva aquest aliment, les eines i les màquines que s’utilitzen per a la seva elaboració i, per descomptat, una degustació dels productes de la comarca.
Un cop acabada la visita al poble, que normalment no sol durar gaire, a causa de la seva escassa magnitud, et recomano que facis alguna ruta de senderisme, i activis el teu sentit aventurer. Com bé sabem que aquest poble està situat al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, tens infinites opcions per escollir i amb qualsevol ruta que triïs, estaràs passejant entre més de 40 cons volcànics, on trobaràs algunes de les vistes més impressionants de la zona. Aquestes rutes són especialment conegudes per combinar boscos únics, cràters i colades de lava.
I és que molta gent acudeix a Castellfollit de la Roca per veure la seva impressionant morfologia, situada literalment en un abisme, però moltes persones aprofiten la visita per treure partit a l’atractiu natural que ofereix el parc on es troba. Aquest indret no només és una atracció turística, sinó un paratge màgic que et transportarà en el temps.
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