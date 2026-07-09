Escapada climàtica
L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
S’ha acabat de despertar-se suant: hi ha pobles catalans on les nits estan en deu graus. El nord-oest català és un bon refugi climàtic per a l’estiu
Abel Cobos
15 graus a l’estiu. Sona bé, eh? No és una fantasia ni un record llunyà dels termòmetres abans del col·lapse ecològic. Hi ha regions muntanyoses de Catalunya que encara poden presumir de nits així de fresquetes. Llocs on tornar a tapar-te amb el llençol després de donar els «dolços somnis». Buscant llocs per fer escapades aquest estiu? Ja saps on anar. Recomanacions on demanar-li el divorci al ventilador.
Primera excursió: a Sort. Els migdies no li donen treva, amb temperatures vorejant els 40 graus, però les nits els termòmetres no pugen dels 20 graus. Suor durant el dia, descans reparador a la nit. Aprofita per descobrir la capital del Pallars Sobirà i les valls i els cims que l’envolten, dins del complex natural del massís de l’Orri. El portal excursionista Rutes Pirineus recull desenes de propostes senderistes per descobrir la zona i racons com la vall d’Àsssua o el fotografiable poble de Gerri de la Sal. Una altra opció, veu Rialp o Llavorsí i practica esport d’aventura. Per exemple, el ràfting, molt famós al Noguera Pallaresa, riu que creua la regió.
Aquesta zona està considerada la porta d’entrada al Parc Natural de l’Alt Pirineu, el parc natural més gran de Catalunya. Una joia excursionista que tot català ha de veure una vegada en la seva vida. Aquí és, per exemple, on es pot pujar el cim més alt de Catalunya (la Pica d’Estats, 3.143m) i visitar el llac pirinenc més gran (el de Certascan). Tots els seus paisatges són espectaculars, com és el cas de les valls d’Àneu o de Cardós, també plens de rutes per als amants de l’alta muntanya.
Última recomanació, el parc nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. Una dada que et farà la boca aigua: a Espot, un poble de la regió conegut pel seu turisme rural, les nits gairebé freguen els 10 graus. Et vindran ganes de posar-te les nadales de Mariah Carey. L’excursió obligatòria, per descomptat, és als llacs de la regió. Hi ha opcions una mica més fàcils per a diumengers (tot i que requereix certa forma física) i altres de més complexes, que inclouen ruta de diversos dies per la muntanya.
Et fa mandra fer exercici i vols ignorar la muntanya? Fes ruta de pobles. Aquí tots són pintorescos. Et deixaran ‘stories’ a cop de «uau». A més, podràs passar-te els més de 30 graus que piquen durant el dia protegit per l’aire condicionat del cotxe. Entre Espot, Viella i la vall de Boí són unes dues hores amb cotxe per paisatges envejables amb una arquitectura medieval única.
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà