Tres gorgs espectaculars per remullar-se aquest cap de setmana a la Catalunya Central
Racons d’aigua dolça, natura i ombra per escapar de la calor sense marxar gaire lluny
Amb la calor de l’estiu pressionant de valent, la Catalunya Central ofereix alguns dels millors refugis naturals per passar el cap de setmana. Entre boscos, rieres i salts d’aigua, hi ha gorgs ideals per fer una escapada, refrescar-se i gaudir de la natura. Això sí: abans d’anar-hi, cal revisar possibles restriccions, respectar l’entorn i evitar qualsevol risc en dies de calor extrema o perill d’incendi.
La Foradada de Cantonigròs: un dels gorgs més impressionants d’Osona
La Foradada de Cantonigròs, a Osona, és un dels espais naturals més coneguts i fotografiats de la zona. El seu gran atractiu és el salt d’aigua que cau enmig d’un entorn rocós, amb una característica roca foradada que dona nom al paratge.
És una opció perfecta per a qui busca una escapada curta, però espectacular. L’accés habitual es fa des de Cantonigròs, tot i que també es pot arribar caminant des de l’Esquirol en una ruta més llarga. En temporada alta, però, convé anar-hi d’hora, ja que és un espai molt freqüentat i pot tenir limitacions d’aforament.
La Foradada és ideal per fer una remullada, gaudir de l’ombra i descobrir un dels racons més bonics de la Catalunya Central.
La riera de Merlès: aigua fresca i natura al Berguedà
La riera de Merlès, al Berguedà, és un altre dels grans clàssics per combatre la calor. El seu recorregut amaga diversos gorgs, petites zones de bany i racons d’aigua clara envoltats de vegetació.
Aquest espai té un alt valor natural i forma part d’un entorn protegit, per això és especialment important seguir les normes i respectar les zones on el bany està permès. A l’estiu, l’accés en vehicle pot estar regulat i hi ha punts concrets on aparcar, de manera que és recomanable planificar bé la visita.
La riera de Merlès és una bona opció per passar mig dia en contacte amb la natura, fer una petita caminada i refrescar-se en un entorn tranquil, sempre amb responsabilitat.
Els Gorgs Blaus de Monistrol de Calders: un tresor natural al Moianès
Els Gorgs Blaus, a Monistrol de Calders, són una de les joies naturals del Moianès. Aquest espai es forma al pas de la riera de la Golarda, que travessa un paisatge de roca i aigua amb tonalitats blavoses molt característiques.
És un racó perfecte per a qui busca una escapada més calmada, lluny de les grans aglomeracions. El paisatge és especialment atractiu per caminar, observar l’entorn i fer una pausa refrescant en plena natura.
Els Gorgs Blaus són una alternativa molt recomanable per descobrir una zona menys massificada de la Catalunya Central i gaudir d’un bany natural amb calma.
Una escapada refrescant, però amb responsabilitat
Aquests tres espais —la Foradada de Cantonigròs, la riera de Merlès i els Gorgs Blaus de Monistrol de Calders— són tres propostes ideals per escapar de la calor aquest cap de setmana a la Catalunya Central.
Tot i això, cal recordar que els gorgs naturals són entorns fràgils. Per això és imprescindible no deixar deixalles, no fer foc, respectar la fauna i la flora, aparcar només als espais habilitats i consultar les possibles restriccions abans de sortir de casa. La millor manera de gaudir d’aquests racons és fer-ho sense malmetre’ls.
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