Cap de setmana de castells, música i festa grossa a la Catalunya Central: dos plans per no quedar-se a casa
Vic i Súria concentren dues de les propostes més completes per gaudir de fires, cultura popular i activitats familiars
La Catalunya Central es prepara per viure un cap de setmana intens, amb dues cites que combinen festa major, cultura popular, música, castells i activitats per a totes les edats. Els dies 11 i 12 de juliol, Vic i Súria es converteixen en dos dels punts més atractius per fer una escapada sense marxar lluny.
La primera proposta porta fins a Osona, amb la recta final de la Festa Major de Vic, que enguany se celebra del 27 de juny al 12 de juliol amb activitats per a tots els públics i una programació marcada per la cultura popular vigatana, la música i les entitats. La segona opció és al Bages, on la Festa Major de Súria omple carrers i places amb actes familiars, castells, música, cercaviles i ambient de poble fins al 14 de juliol.
1. Vic: la festa gran d’Osona arriba al seu tram final
La Festa Major de Vic és una de les grans apostes del cap de setmana per als amants de la cultura popular catalana. La ciutat arriba als últims dies de celebració amb alguns dels actes més esperats del programa, entre els quals destaquen el 100è Concurs de Colles Sardanistes, la jornada castellera i el castell de focs.
Dissabte, la jornada inclou la rebuda de colles sardanistes, el 100è Concurs de Colles Sardanistes a la plaça Major i diversos actes de cultura popular. Diumenge, la festa es tanca amb la Diada de Sant Miquel dels Sants, activitats vinculades al patró de la ciutat, castells a la plaça Major i actes de cloenda al Sucre.
Recomanació: és el pla ideal per a qui busqui una escapada amb ambient urbà, molta tradició i una agenda plena. La plaça Major de Vic serà un dels punts clau del cap de setmana, especialment per viure les sardanes, els castells i el batec festiu del centre històric.
2. Súria: festa popular, castells i música al cor del Bages
La segona proposta passa per Súria, on la Festa Major converteix el municipi en un gran escenari de carrer. Dissabte 11 de juliol hi ha jocs infantils i aquàtics, la 19a Trobada Castellera de la Festa Major, una pedalada popular, La Trapellada, cercavila, ball de nit amb l’Orquestra Centauro, xocolatada popular i DJ fins a la matinada.
Diumenge 12 de juliol, el programa continua amb matinades, galejada dels Trabucaires del Tro Gros, inflables aquàtics, missa solemne, vespreig de Festa Major, concert de tarda i ball de nit amb l’Orquestra Metropol, a més de les tocades amb la Banda de Cardona.
Recomanació: és una opció perfecta per a famílies i per a qui vulgui viure una festa major de poble amb activitats durant tot el dia. També és un bon pla per anar-hi al vespre i quedar-s’hi fins a la nit, amb música, cercavila i ambient popular a la plaça de Sant Joan.
Dues escapades fàcils per viure la Catalunya Central
Tant Vic com Súria ofereixen aquest cap de setmana una combinació molt atractiva de fires i festes, tradició, música i activitats familiars. La primera opció és més urbana i monumental, amb el pes de la Festa Major de Sant Miquel dels Sants; la segona és més popular i propera, amb una celebració molt arrelada al Bages.
Abans de sortir, convé revisar els canals oficials, ja que alguns actes poden patir canvis per meteorologia o imprevistos. En el cas de Súria, el mateix programa municipal avisa que la programació pot estar subjecta a modificacions.
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