Del 7 al 19 d'agost
Tarragona prepara la festa de Sant Magí més llarga, amb tretze dies de festa i l'eclipsi solar com a protagonista
Entre les novetats destaca el nou domàs de la festa major, dissenyat per Edu Polo i promogut pels Portants de l'Aigua
Tarragona es prepara per a l’eclipsi del 12 d’agost amb una festa al Moll de Costa: “Serà una experiència total”
Jan Magarolas
La Festa Major de Sant Magí a Tarragona continua creixent, any rere any, i aquest 2026 s'allargarà des del 7 al 19 d'agost, entre actes culturals, musicals, esportius, gastronòmics i tradicionals. Tretze dies de festes que tindran la diada castellera de la plaça de les Cols i la Professó del dia 19 com a actes habituals destacats, però als quals caldrà sumar en aquesta ocasió l'eclipsi solar que viurà el sud de Catalunya el dimecres 12 d'agost. Aquest matí s'ha presentat el programa d'actes i el cartell de la festa major, obra de l'artista tarragoní Octavius.
La celebració de la iMAGInada, entre el 7 i el 9 d'agost, i la Baixada i l'Arribada de l'Aigua des de Sant Magí de la Brufaganya, així com un nou domàs de Sant Magí, promogut pels Portants de l'Aigua, seran altres actes i esdeveniments importants en aquesta celebració, considerada la festa major petita de Tarragona.
La programació de Sant Magí s'estendrà excepcionalment durant gairebé dues setmanes, del 7 al 19 d'agost. Des del 2020, els actes de la festa major a Tarragona han anat començant abans fins al punt que s'ha passat dels tres dies de fa 6 anys als tretze que seran aquest 2026. Així ho ha presentat aquest dimarts al migdia la consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, juntament amb el tècnic de Cultura, Xavier Gonzàlez, i algunes entitats organitzadores.
Novetats de la programació
Des de l'Ajuntament reivindiquen la combinació dels actes més emblemàtics i tradicionals de Sant Magí amb una oferta musical, familiar, esportiva, gastronòmica i cultural pensada per a tots els públics "per omplir la ciutat d'activitats de tota classe". Entre les propostes més destacades, la iMAGInada dels jardins del Camp de Mart es planteja com una cita ja consolidada al calendari tarragoní de l'agost amb apostes de cultura comunitària, sostenibilitat i transformació social.
Una de les novetats d'aquest Sant Magí serà el convidat especial del 12 d'agost al vespre. L'eclipsi solar entra dins de la programació de la festa major amb 'Serà total', un conjunt d'actes i ubicacions facilitades per l'Ajuntament de Tarragona per tal d'oferir diverses opcions tant als tarragonins com als visitants per veure el fenomen meteorològic. El consistori ha organitzat espais oberts recomanats per a una visibilitat adequada així com grans espais preparats per a rebre una gran quantitat de gent.
El cartell de la Festa Major de Sant Magí, obra del tarragoní Octavi Torné, Octavius, destaca amb el càntir com un dels símbols principals de la celebració. Amb forma d’àmfora romana, representa el recorregut de l’aigua miraculosa des de la Brufaganya fins al Portal del Carro, incorporant elements tradicionals. Una altra de les novetats és el nou domàs de Sant Magí, editat pels Portants de l’Aigua. La peça ha estat dissenyada per l’il·lustrador tarragoní Edu Polo. El disseny conté tots aquells elements icònics de la festa com la imatge de Sant Magí, els carros i les botes d’aigua, els gegants, els bastoners, els castells o el Portal del Carro.
Actes tradicionals i concerts
La música serà un dels grans protagonistes de la Festa Major de Sant Magí, amb una programació variada que convertirà Tarragona en un escenari a l’aire lliure. Entre les propostes destaquen el Festival Camp de Mart amb Compota de Manana, La Sra. Tomasa i DJ Wu Shido, el Festival de l’aMt, el Capsa Music Festival, el Jordi’s Festival Sant Magí, el Tarrako Rotten Fest i diverses actuacions repartides per barris i places de la ciutat.
La tanda de revetlles de la nit del 18 d’agost començarà a les 21 h, a la plaça del Rei, amb la Revetlla Familiar, un format pensat amb en exclusiva per als nens i nenes de fins a dotze anys. A les 23.30 h, es donarà el tret de sortida a les dues propostes adultes: la plaça del Rei acollirà la Revetlla Il·luminada, a càrrec de la Companyia d’Espectacles Pa Sucat i DJ de la Llum, amb la presència dels mítics Càntir, la Síndria, el Carro i la Petxina Pelegrina. La festa comptarà amb una potent proposta audiovisual i amb una banda sonora al ritme de les cançons més actuals. Paral·lelament, a la plaça de la Font, els Tàrraco Surfers i Las Locas del Panda portaran les millors versions al centre de la ciutat en una nit carregada de festa.
Pel que fa als actes més tradicionals i sentits, el corpus històric de la festa arrencarà el 17 d’agost a la matinada des del santuari de la Brufaganya, a Pontils (Conca de Barberà), amb la sortida del camí de l’aigua dels carros i els portants. La comitiva resseguirà a peu diverses poblacions de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès fins a entrar el dia 18 a Tarragona. A la ciutat serà rebuda pel Seguici de Sant Magí i acompanyada fins al Portal del Carro.
L’endemà, festivitat de Sant Magí, les matinades anunciaran a la ciutat el dia del patró. La plaça de les Cols acull una de les diades més esperades del calendari casteller, amb la participació de les quatre colles tarragonines i un públic multitudinari. A la tarda, es tanca el ritual amb la Professó de Sant Magí pels carrers de la Part Alta, amb la participació de la imatge del Sant, el Seguici maginià, els xiquets representant el martiri de Sant Magí i els penons corporatius. La diada acaba amb els pilars caminant de les colles castelleres al Portal del Carro.
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