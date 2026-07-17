Escapada al Ripollès: Planoles, el balcó serè
Aquest petit poble situat a la vall de Ribes convida a passejar sense pressa pels seus carrers i a sortir a descobrir-hi itineraris entre miradors
Planoles, un petit municipi situat a la comarca del Ripollès, s’alça sobre la vall de Ribes, en un entorn de mitjana i alta muntanya, on el paisatge marca el caràcter del poble. El seu nom remet a les petites planes d’erosió sobre les quals s’assenta, una singularitat geogràfica que també explica bona part de la seva tradició agrícola i ramadera, enmig de pendents pirinencs més abruptes.
La primera característica que atrapa de Planoles és la seva escala humana. No és una destinació d’estridències, sinó un lloc que es deixa apreciar a poc a poc: cases de pedra, aire net i una sensació de calma molt lligada al ritme de la muntanya. Des d’allà, el visitant troba una bona porta d’entrada al Ripollès més amable, el dels camins accessibles, els boscos frescos a l’estiu i els itineraris que enllacen patrimoni, naturalesa i panoràmiques obertes sobre la vall de Ribes.
A més del seu atractiu com a nucli rural, Planoles destaca per la seva vocació excursionista. L’Ajuntament reuneix un ampli ventall de propostes a peu amb itineraris curts d’una a tres hores, recorreguts de mitja jornada, grans excursions i travessies de dues jornades. Entre les rutes més properes figuren elcamí de la Sou i la ruta de l’Isard i les Marmotes, totes dues d’aproximadament una hora i mitja de durada; l’itinerari de les Obagues del Rigat, d’unes dues hores; la ruta Roca Aguda–Cal Gasparó, també de dues hores aproximadament, i opcions més llargues, com la volta al Tossal, la volta a l’Avetar i la ruta de les Mines. Per a qui vulgui combinar passeig i context local, una opció especialment atractiva és la ruta de Planoles fins a Ribes de Freser per l’itinerari miner de les Ferreres de Ventolà. Aquesta proposta permet enllaçar paisatge i memòria del territori, amb vistes sobre diferents nuclis de la vall de Ribes i referències al patrimoni geològic i miner de la zona. És una caminada molt suggerent per entendre que aquí la muntanya no només es contempla, sinó que també ha sigut històricament espai de treball, pas i aprofitament. Si el que es busca és una ruta possible pels voltants, una bona proposta per a un dia seria aquesta: començar amb un passeig suau pel barri antic de Planoles i el seu entorn immediat, continuar amb un itinerari curt com el de les Obagues del Rigat o la ruta de l’Isard i les Marmotes, i reservar la segona part de la jornada per a un recorregut lineal cap a Ribes de Freser.
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