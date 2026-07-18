Descobreix l'indret amagat de la Costa Brava que molt poca gent coneix: un paradís amb aigua turquesa i cristal·lina
Si busques un espai natural practicament desconegut on banyar-te, no et perdis aquesta cala paradisíaca
Amb el pas dels anys, durant els mesos d'estiu, trobar un paratge natural desconegut que no estigui massificat, s'ha tornat tot un repte, sobretot quan parlem de platges i cales. Gràcies a les xarxes socials, els usuaris més aventurers han pogut compartir les seves troballes amb altres internautes, especialment a través dels reels d'Instagram i els vídeos de TikTok.
Aquests reportatges informatius han popularitzat noms que potser fins aleshores havien quedat relegats al segon pla. Fa temps, per exemple, et parlàvem de la cala Estreta, a Palamós, considerada una de les més boniques del món.
Avui toca parlar, d'una de les platges més salvatges, remotes i verges de Catalunya, i és que la Cala Taballera et deixarà amb la boca oberta si la visites. En aquest indret paradisíac, si pot accedir tant a peu com en barca. És coneguda principalment per ser una de les cales que ha adquirit més notorietat darrerament per la seva aigua, d'aspecte paradisíac. I, com la cala Estreta, està situada a la Costa Brava, però més al nord, al Cap de Creus.
Paradís amagat
Ubicada al bell mig del parc natural del Cap de Creus, a l'extrem nord de la costa catalana, aquesta cala paradisíaca, de 135 metres de llarg, es troba al final d'una llengua de mar d'aigua turquesa i cristal·lina. Destaca principalment pel seu paisatge muntanyós únic i aigües d'un blau turquesa cristal·lí que enamoren, una cala perfecta per fer snorkel. És precisament la geografia d'aquesta localització allò que la fa tan especial.
La inaccessibilitat dels vehicles a la zona fa de Cala Taballera un parador reservat a les persones que estiguin disposades a recórrer una ruta a peu de més de dues hores de durada (o aquells afortunats que tinguin una embarcació). El camí des del Port de la Selva (Girona) és exigent, però val la pena. Un cop allà, trobaràs pau, natura i aigües turqueses.
La seva sorra, que combina pedres i grava, s'estén al llarg de 20 metres d'amplada, fet que limita l'espai disponible per instal·lar-hi tovalloles i para-sols. Amb tot, això no sol suposar cap problema per als banyistes que la visiten, ja que és una de les menys concorregudes de la zona.
És important subratllar dos trets importants, per una banda, cal tenir en compte que com que es tracta d'un espai natural, acampar en aquesta cala està prohibit. I per l'altre has de saber que en aquesta platja està permès accedir-hi amb gossos perquè es puguin refrescar en l'aigua.
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa obliga a confinar els veïns i el CAP Les Bases
- Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
- Prou Sal deixa la Comissió de la Mineria: «No volem convertir un desastre mediambiental en una atracció turística»
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- El cas del diabètic sense sostre irromp al ple de Manresa
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- La mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia, demana identificar els violadors de la seva filla: 'No volia que això quedés impune