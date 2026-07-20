Quatre plans frescos per fer entre setmana a la Catalunya Central
Propostes culturals, subterrànies i de vespre per fugir de la calor sense esperar el cap de setmana
Arriba l’estiu, tens algun dia lliure —o simplement vols aprofitar les hores després de treballar— i apareix la pregunta de sempre: què podem fer entre setmana? Amb la calor intensa, passar el dia caminant sota el sol no sempre és la millor idea. Per això, hem seleccionat quatre plans frescos a la Catalunya Central, amb espais interiors, visites subterrànies, patrimoni i activitats de vespre.
Endinsar-se a la Muntanya de Sal de Cardona a 17 graus
Quan a l’exterior la calor és difícil de suportar, baixar fins a les galeries de la Muntanya de Sal de Cardona pot convertir-se en un autèntic refugi. A l’interior de la mina, la temperatura es manté al voltant dels 17 graus, de manera que fins i tot es recomana portar una peça de màniga llarga.
La visita dura aproximadament una hora i permet endinsar-se fins a 86 metres de profunditat per contemplar els plecs, les vetes i les formes creades per la sal. La muntanya visible, de 120 metres, és només la punta d’un enorme diapir salí que arriba a prop de dos quilòmetres sota terra.
L’espai formava part de la Mina Nieves de Cardona, activa entre el 1929 i el 1990 i considerada una de les mines de sal potàssica més importants del món. Actualment, el recinte és el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, dedicat a explicar la història minera i l’excepcionalitat geològica del jaciment.
És un dels millors plans d’estiu a Cardona perquè combina història, natura i una temperatura molt més agradable que la de l’exterior. L’aforament és limitat, cal portar casc obligatòriament i és recomanable reservar l’entrada amb antelació.
Descobrir Montserrat sense fer una excursió sota el sol
Visitar Montserrat a l’estiu no significa necessàriament fer una ruta llarga per la muntanya. Una alternativa més fresca és centrar la jornada en els principals espais interiors del santuari: la basílica, el cambril de la Mare de Déu, el museu i les noves experiències audiovisuals.
La basílica de Montserrat obre de 7 a 20 hores, mentre que el tron de la Mare de Déu es pot visitar de 8 a 10.30 hores i de 12 a 18.25 hores. El Museu de Montserrat, que conserva obres d’art de diferents èpoques i estils, està obert de 10 a 18.45 hores.
Una de les propostes més especials és Lux Splendens, un videomapatge que combina llum, música, arquitectura i art per explicar els mil anys d’història del monestir. També es pot visitar l’espai immersiu situat a la Sala dels Murs del segle XIV.
Per evitar les hores de més calor, és millor arribar-hi al matí, pujar amb el Cremallera de Montserrat i deixar les caminades llargues per a una altra època de l’any. Entre la basílica, el museu, l’audiovisual i els espais de restauració, es pot preparar un pla cultural a Montserrat sense passar bona part del dia sota el sol.
Història, modernisme i gastronomia a Món Sant Benet
A Sant Fruitós de Bages hi ha una proposta especialment completa per passar diverses hores sense dependre d’activitats a l’aire lliure. Món Sant Benet reuneix en un mateix recinte un monestir medieval, una casa modernista, activitats gastronòmiques, natura, restauració i un hotel.
Una de les visites permet descobrir els espais del monestir de Sant Benet de Bages i conèixer la seva evolució al llarg dels segles. L’altra entra a la residència modernista de la família del pintor Ramon Casas, conservada amb mobiliari i objectes de l’època.
A més, el complex organitza experiències relacionades amb la gastronomia, la història i l’entorn natural, algunes de les quals estan vinculades a la tasca de la Fundació Alícia, el centre d’investigació dedicat a la innovació alimentària.
Durant els mesos de juliol i agost, l’horari de visites entre setmana s’allarga de 10 a 20 hores, fet que permet anar-hi al matí o esperar que disminueixi la calor.
Aquest és un bon pla entre setmana al Bages per a parelles, famílies o grups d’amics que busquin una escapada tranquil·la. Es pot combinar una visita cultural amb un taller, un àpat o una estona als espais interiors del recinte.
Una vesprada d’estiu dins la Seu de Manresa
Per a les persones que treballen o que no disposen de tot el dia lliure, Manresa ofereix una proposta pensada especialment per aprofitar el vespre.
La basílica de la Seu de Manresa celebra les seves Vesprades d’estiu, unes visites guiades que comencen quan baixa el sol i la temperatura es torna més suportable. Enguany, la proposta se centra en el llegat d’Antoni Gaudí a la basílica.
L’activitat es pot fer fins al dijous 23 de juliol, de 19.30 a 21 hores. Durant la visita es descobreixen la història, l’arquitectura i alguns dels racons més singulars de la Seu en un ambient molt diferent del d’una visita convencional.
Després es pot completar el pla de vespre a Manresa amb un sopar al centre històric o una passejada curta quan ja ha marxat la calor més intensa. És una alternativa perfecta per trencar la rutina entre setmana sense haver d’agafar-se tot el dia de vacances.
Amb aquestes quatre propostes, no cal esperar dissabte ni passar hores sota el sol per gaudir de l’estiu. Des de caminar per una mina a 17 graus fins a descobrir patrimoni, art i gastronomia, la Catalunya Central també ofereix plans frescos per a aquells dies en què tens temps lliure, però no saps ben bé què fer-ne.
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