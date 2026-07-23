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Dos plans irresistibles per esprémer el cap de setmana a la Catalunya Central

Música entre pedra i patrimoni a Rupit o una festa gastronòmica dedicada al tomàquet del Bages

Concerts a Rupit

Concerts a Rupit / ARXIU PARTICULAR

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Abril Benítez

La Catalunya Central s’omple d’activitats aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol. Entre totes les propostes, destaquen un festival que converteix alguns dels racons més singulars de Rupit i Pruit en escenaris musicals i una celebració gastronòmica que permet descobrir les varietats tradicionals de tomàquet cultivades al Bages.

Música entre els carrers de pedra de Rupit

La cinquena edició d’El So de les Pedres arriba a Rupit i Pruit els dies 25 i 26 de juliol amb una proposta que uneix música, paisatge i patrimoni. El festival programa concerts de petit format en espais singulars del municipi, de manera que el públic pot descobrir el poble mentre escolta artistes emergents i noms consolidats.

La jornada de dissabte comptarà amb les actuacions de Marc Parrot, a les 12.00 hores a Can Casas; Arnau Obiols, a les 18.00 hores a la Font Vella; el duet Terrae, a les 19.30 hores a la Bauma; Feliu Ventura, a les 20.30 hores a Can Xumetra, i DJ Pubilla Hilton, a les 22.00 hores al Molí del Soler.

La programació també inclou la iniciativa Maria Canals Porta Cua, el concert Piano Lovers i una actuació final del Quartet Vivancos. Alguns dels actes tenen l’aforament limitat, per la qual cosa convé consultar prèviament la disponibilitat.

És un pla especialment recomanable per a qui busqui una escapada cultural tranquil·la, amb temps per passejar pels carrers empedrats de Rupit i gaudir de la música en entorns poc habituals.

Tastar els millors tomàquets del Bages a Manresa

La segona proposta ens porta fins a Manresa, on se celebra la desena edició de la Festa del Tomàquet del Bages. L’activitat s’allarga del 20 al 26 de juliol i converteix aquest producte de l’horta comarcal en el gran protagonista de demostracions culinàries, xerrades, tastos i activitats gastronòmiques.

Un dels principals atractius del cap de setmana és el Mercat del Tomàquet, on es poden comprar varietats locals i històriques difícils de trobar als supermercats. Entre aquestes destaquen el tomàquet de Montserrat i l’esquena verd de Manresa, dues varietats molt vinculades a la tradició agrícola del territori.

La festa també permet apropar-se als productors, conèixer com treballen les explotacions de la comarca i descobrir diferents maneres de cuinar aquest aliment. És una proposta indicada per a famílies, amants de la gastronomia i persones que vulguin omplir el rebost amb producte de proximitat.

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Entre els concerts de Rupit i els sabors de Manresa, el cap de setmana ofereix dues maneres molt diferents de descobrir la Catalunya Central: una a través de la cultura i el patrimoni, i l’altra a través de la pagesia i la cuina local.

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