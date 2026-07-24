Vacances amb tren: rutes per descobrir destins frescos
Oblida’t de l’avió i del sol de platja. Ara el que es porta és l’activitat turística sense esperes als aeroports (i sense empremta ambiental: en menys de tres anys, la demanda ferroviària de mitjana i llarga distància a Europa ha pujat més del 8%). Escapades ‘ecofriendly’ de quilòmetre zero. Aquí tens recomanacions per fer en ferrocarril a Catalunya al llarg de l’estiu
abel cobos
Reinventa els viatges de vacances: sense conduir, sense tragí aeroportuari i sense cremar-te sota el sol de la platja. Fins i tot, en algunes rutes, podràs deixar-te transportar còmodament refrigerat i relaxat. Aquestes escapades amb el segell de Ferrocarils i Renfe et permetran visitar destinacions fresquetes de Catalunya dalt d’un tren. És un pla cada vegada més de moda a Europa: en menys de tres anys, la demanda ferroviària de mitjana i llarga distància ha pujat més del 8%, apuntava Eurostat de la Comissió Europea.
El perquè d’aquest fenomen té molts motius. Primer, l’embafament de l’avió: molta petjada de carboni, el cansament dels aeroports i la incomoditat dels viatges low-cost. Segon, l’auge del turisme local i l’augment de les possibilitats del tren: des d’Europa, amb el passi Interrail fins a experiències de luxe, com el Transcantàbric i el Glacier Express dels Alps suïssos. Anota: aquestes són les millors maneres de sumar-te a aquesta tendència a Catalunya.
1. Trens històrics.
Vehicles centenaris
Et surt fregar-te els ulls per si són imaginacions. Però no, no estàs somiant. Davant teu, un tren vintage parant-se a l’estació. ¿Pròxima parada, Hogwarts? No, és el Tren del Ciment, un tren històric recuperat que va de la Pobla de Lillet al Clot del Moro (on pots visitar el Museu del Ciment), en homenatge a la ruta centenària que unia la fàbrica de ciment Asland (Castellar de n’Hug) amb Guardiola de Berguedà.
Actualment, aquesta peça de museu fa, amb el seu renovat motor, 3,5 quilòmetres en 20 minuts, i creua envejables paisatges amb boscos i muntanyes molt fotogènics, que et tindran enganxat a la finestra fent fotos. A més, cada una de les seves parades té moltíssim valor patrimonial, com el monestir de Santa Maria de Lillet. El tren, amb preus a vuit euros per a adults, circula només dissabtes i diumenges.
¿Més trens històrics en paisatges de postal? Llavors el Tren dels Llacs és perfecte per a tu. El seu recorregut és espectacular: des de Lleida fins a la Pobla de Segur, passa per quatre llacs, 40 túnels i 75 ponts. Tot això, envoltat de la frondosa naturalesa del Prepirineu. La ruta, a més, es pot fer de dues formes: o en un tren històric datat dels 60, una joia encara en funcionament, o en un tren panoràmic, que compta amb grans finestres per no perdre’s ni un centímetre de les vistes, per si prefereixes prioritzar fer fotos de la naturalesa a una experiència més històrica.
Els bitllets per a aquesta ruta, a 29,90 euros (per al panoràmic) i 40,50 euros (per a l’històric) per a adults, i circula cada dissabte. Això sí, no alhora. Tens fins al 8 d’agost (inclòs) per pujar a un panoràmic, i a partir del 22 d’agost estarà en circulació l’històric, fins a final de temporada, el 31 d’octubre.
Última recomanació: el Tren Granota, que recorre el Vallès amb un modernitzat ferrocarril sèrie 400, posat en circulació el 1944, i que rebia el nom de "granota" per la seva banda frontal, que recordava la de l’amfibi. Tot i que per a aquesta hauràs d’esperar, ja que fa unes vacances a l’estiu. Tornarà el 6 de setembre, i sortirà a circular el matí de cada primer diumenge de mes. Per al seu accés no fa falta cap títol especial: està integrat a la xarxa ordinària.
2. Enotren del Bages
Ruta vinícola sobre raïls
Apunta’t el nom d’Enotren, perquè t’obrirà les portes del paradís vinícola DO Pla de Bages. Forma part del programa Turistren de FGC, que té l’objectiu d’establir rutes de tren que facilitin l’accés a punts d’interès turístic i cultural. L’Enotren, així doncs, connecta les diverses zones de la comarca consagrades al vi, des de Manresa fins a Artés. El programa no només inclou trens, també hi ha packs amb excursionisme, nits d’hotel i, per descomptat, tastos de vi. Compte, que no es limiten només als municipis del Bages. També hi ha una proposta per explorar Montserrat (i sí, inclou passatge en un altre tren icònic de Catalunya, els cremallera que escalen la muntanya).
3. Cremallera de núria
Visita una vall oculta
Prohibits els cotxes. Res de fums privats. Aquí arribes o a peu per un tortuós camí o amb tren. Un paradís ecologista. Sí, és la vall de Núria, estació de muntanya de Vall de Ribes i un dels racons més populars per a excursions a Catalunya, ja que són molt accessibles i, en general, requereixen poca preparació tècnica. A més, pots allotjar-te a l’hotel (o al refugi) i aprofitar per passar diversos dies descobrint tot l’excursionisme que ofereix.
L’arribada amb tren, a través del cremallera, té fama per si sola. A Reels i TikTok es compten en milers els vídeos gravats des de les seves finestres, fascinats per la bellesa del trajecte. Una pujada muntanyosa que desemboca en vistes precioses de la vall i el llac, després d’un petit túnel. Una excursió cinc estrelles, segons els gurus de l’excursionisme digital.
4. L’R3 de Renfe
Tren fins al Pirineu
L’R3, el Rodalies del qual connecta les estacions de l’Hospitalet i Vic, puja fins al Pirineu quan es tracta d’un regional, i el creua fins a França, a la Tor de Querol. També és una de les alternatives més assequibles per als que vulguin recórrer el nord català sense abusar del cotxe i disfrutar de vistes del Prepirineu i el Pirineu: connecta amb Puigcerdà, la Molina i Ripoll, entre d’altres. En aquests municipis et falten dits (de les mans i els peus) per comptar totes les rutes disponibles.
¿Recomanació friqui? A Campdevànol no només hi ha natura preciosa, també la segona tirolina més llarga de Catalunya, amb 270 metres de llarg i 40 d’alt, després de la de Boí Taüll amb més de 1.000 metres.
Compte, un últim consell. Ara l’R3 està tallada parcialment en el tram de Barcelona, amb primera parada des de la Garriga. Sí, hi ha connexions des de Barcelona, però ves amb temps per planificar el teu viatge.
5. Més enllà de trens
PLANS ‘TRENÈFILS’ A BARCELONA
Per descomptat, si la passió pels trens està de moda, Barcelona no es queda enrere. A la ciutat es poden trobar tota mena de plans friquis consagrats als raïls. Per exemple, a prop del metro Marina hi ha el pont del Jardí de Berlín (Pujades, 52), hot spot per a camarògrafs: per aquí es divisen els trens que surten de l’Estació de França. Des d’aquestes baranes s’han gravat vídeos admirant els Rodalies els likes dels quals es compten en centenars de milers. Meca d’aquest nínxol digital.
Apunta també Planet Train (Ribes, 79), Orient Express (Gran de Sant Andreu, 129) i Casa Palau (Balmes, 72), tres must del maquetisme ferroviari, per crear la teva pròpia línia de FGC a casa. També tingues al teu radar Oishii Ramen Station (Provença, 205), que recrea un tren bala. Sí, aquí et pots prendre un ramen, assegut a la butaca, mirant per la finestra a l’estil nostàlgic com si estiguessis al tren d’El viatge de Chihiro.
¿On fer un beure? A Steam City Cocktail Bar (Comte d’Urgell, 134) t’arriben les copes sobre un tren en miniatura que recorre les vies del tren que vesteixen la barra del local. I al costat, Voyager Cocktail Bar (Comte d’Urgell, 115), ambientat com l’interior d’un vagó de luxe on et sentiràs com en primera classe d’un tren intercontinental.
Sortint de Barcelona, amb parcs als trens dels quals aniràs més atapeït que en un Rodalies a les 8 del matí. Puja als trens en miniatura del parc del Castell de l’Oreneta (Montevideo, 45) i del parc de Can Mercader (carretera de l’Hospitalet, 78, Cornellà de Llobregat), que compten amb una flota a escala de trens reals.
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