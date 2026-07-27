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Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
L’hostal de la Gavina de s’Agaró continua reinventant-se des de la tradició
Martí Saballs Pons
Mitjans de juliol. Dinar amb vista a la platja de Sant Pol, s’Agaró,Girona. Flux constant d’estiuejants. Diversitat d’idiomes i edats. «Estem al 100% d’ocupació». Un argument suficient per justificar l’ampli somriure del director de l’hotel més emblemàtic de la Costa Brava.Joan Carles Casanovas (Sabadell, 1967) va ser nomenat director de l’hostal de la Gavina de s’Agaró (Girona) el març del 2025. Amb una experiència de 38 anys treballant en hotels per tot el món, abans de la seva incorporació havia dirigit l’hotel Casa Fuster, a Barcelona.
La plena ocupació a les 77 habitacions de les quals disposa La Gavina es produeix, tret de contratemps d’última hora, en una temporada alta que comença per Sant Joan (24 de juny) i acaba a finals d’agost. Dates en les quals l’hotel i els seus restaurants donen feina a 200 persones.
L’èxit de La Gavina va més enllà de les conseqüències de l’auge que viu el turisme a Espanya, país afavorit per la inestabilitat en altres àrees del planeta, que pot arribar als 100 milions de viatgers el 2026. La tradició perviu. «Ja tenim garantit el 35% dels clients de l’any vinent», assenyala Casanovas, que recorda que tenen clients històrics –el més veterà s’allotja des de 1965– que arriben a estar 100 dies a l’hotel durant tota la temporada que està obert. ¿L’ocupació mitjana de l’any? El 70%. La facturació és de 13 milions d’euros. Lideren els clients espanyols (aquests solen passar una estada mitjana de sis dies), seguits de nord-americans, francesos i anglesos.
El preu mitjà d’una habitació, segons la web de l’hotel, es mou entre els 500 euros per una nit d’un cap de setmana de setembre i els 400 euros a l’octubre. ¿Marca el preu del nivell de luxe? «El veritable luxe no és allò que és més car, sinó allò que és més difícil de trobar. I que un client senti que aquest hotel és un lloc únic, que entén les seves necessitats, que el servei s’adapta als seus gustos i preferències. Luxe és poder tractar cada client com a únic», respon Casanovas.
¿Com ho exemplifica? A La Gavina, explica, diàriament s’entreguen 15 habitacions a clients nous. La tarda anterior, l’equip directiu de l’hotel repassa qui és qui dels nous entrants. Si es tracta, per exemple, de clients habituals, ja coneixen –és un dels treballs de l’equip– quines són les seves preferències i saben complaure’ls des del principi. Des de la seva beguda o fruita preferida fins, si ho havien demanat anteriorment, el color de les tovalloles.
Repte diari
Sempre hi pot haver clients molt capritxosos i Casanovas, que demana no publicar noms, explica anècdotes de personatges famosos que són capaços de demanar un plat de menjar a hores intempestives, un suc de taronja a l’habitació a les cinc en punt de la tarda o dos quilos de fruita vermella, i fins i tot els que sol·liciten fórmules per aconseguir la màxima seguretat i anonimat, temorosos que els descobreixin. Aconseguir atendre al màxim nivell aquesta personalització és el repte diari a què s’enfronta l’hotel. ¿Hi ha línies vermelles? Sí, els escandalosos i mal educats no són ben rebuts. «M’agrada el client exigent, que ens obliga a fer bé les coses i ens ho agraeix», explica el director de l’hotel.
En això, La Gavina, inaugurada el 2 de gener de 1932 per Josep Ensesa i Gubert, juga amb l’avantatge d’haver rebut famosos de tot el món al llarg de la seva història. Des d’Ava Gardner fins a Lady Gaga, a més de polítics, esportistes i monarques. I que al capdavant de l’empresa perviu l’esperit de la família Ensesa, que, a través dels nets Júlia,Virginia,Carina i Josep, continua dissenyant les línies mestres del negoci –sense interferir en la gestió– començant per la decoració de les habitacions i els espais comuns.
L’hotel, que tanca des de principis de novembre fins a Setmana Santa, depenent de quan caigui cada any, manté un altre desafiament: augmentar l’ocupació fora de la temporada estival, a més de continuar perseverant per allargar la temporada o poder obrir en casos puntuals com Nadal.
Casanovas vol reduir la passada aposta per ampliar els esdeveniments socials, que es va produir per l’explosió de la demanda i la necessitat de captar grans esdeveniments després de la pandèmia. Per exemple, vol abaixar les celebracions de casaments a 30 davant la cinquantena actual. Una de les receptes de l’estratègia és consolidar mercats d’alt valor. Entre ells, tours de ciclistes estrangers majors de 50 anys que recorren la comarca; trobades corporatives d’alta direcció i jugadors de golf, aprofitant també l’onada que suposarà la celebració el 2031 de la Ryder Cup a Girona. Ja com un objectiu que no depèn de l’hostal, res millor per desestacionalitzar seria aconseguir que la zona pugui atraure en un futur reunions i congressos de nivell.
Per arribar a aquests objectius, un dels avantatges de l’hostal de La Gavina és que ven directament, a través del seu propi centre de reserves, el 70% de la demanda. «És extraordinàriament positiu. És clau tenir el poder de venda perquè podem marcar la nostra pròpia estratègia de preus sense passar per mitjancers», assenyala Casanovas. ¿I un desig? «Que La Gavina sigui l’hotel de luxe clàssic més desitjat del Mediterrani occidental. Volem que emocioni i generi grans records».
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