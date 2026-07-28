El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
Aquest poble de la Serra d'Albarrasí es troba a 1.604 metres d'altitud
Per a les persones a qui no els agrada gens la calor, hi ha una destinació turística perfecta per als mesos d'estiu i és a poc més de 4 hores de Manresa. Es tracta de Griegos, en plena Serra d'Albarrasí, a la província de Terol, on la temperatura màxima al juliol ronda els 24 graus. Fresqueta de dia i, a les nits, fins i tot cal una manteta per dormir. Tot un luxe en plena onada de calor.
Griegos, a més de ser considerat el poble més fred d'Espanya, també és el segon a més altitud, a 1.604 metres. Es troba a només 83 quilòmetres de la ciutat de Terol i hi resideixen uns 145 habitants.
Tot i que el seu nom pugui fer pensar en un origen grec, la seva història es remunta als pobles celtes i celtibers. La presència humana hi és documentada des de fa segles i un dels seus jaciments més importants és la necròpolis d'El Cuarto, descoberta als anys trenta del segle XX, on es van trobar nombrosos objectes com urnes, peces de ceràmica, braçalets i puntes de llança.
Un altre dels grans atractius de Griegos és el seu entorn natural, envoltat de boscos de pins, prats d'alta muntanya, deveses, barrancs i espais oberts destinats a la ramaderia. El seu principal referent paisatgístic és la Muela de San Juan, des d'on es poden contemplar àmplies panoràmiques de la Serra d'Albarrasí i fins i tot dels voltants de la ciutat de Terol.
Per als aficionats a l'esport i a la natura és una destinació obligada. L'altitud i la varietat d'activitats permeten practicar senderisme, trail running o rutes a cavall. A l'hivern, molts visitants hi acudeixen per esquiar, ja que a la part alta de la Muela de San Juan, a uns 1.800 metres d'altitud, hi ha pistes de neu. També s'hi han dut a terme entrenaments de mushing, amb gossos que arrosseguen trineus sobre la neu o vehicles adaptats pels camins forestals.
Les joies amagades de Griegos
Entre el patrimoni del municipi destaca l'arquitectura religiosa del segle XVIII. L'església de San Pedro conserva una espectacular volta de canó amb llunetes que crea una atmosfera singular al seu interior.
Per conèixer la història del poble, una visita imprescindible és el Museu Casa Codes, on es poden recórrer diverses estances que evoquen la vida d'altres èpoques, així com una torre defensiva, un calabós i la zona senyorial.
A poca distància hi ha el Parc Natural de l'Alt Tajo, un espai ideal per gaudir de la natura en estat pur. Un dels punts més destacats és el mirador de Sant Cristòfol, des d'on s'obtenen vistes espectaculars. Si hi ha sort, també es pot veure i abraçar el Pi de les Set Urpes, considerat un autèntic monument natural.
La casa de les papallones, el seu secret més ben guardat
Un dels racons més curiosos de Griegos es troba dins del mateix ajuntament. Es tracta del Museu de les Papallones, una petita exposició dedicada a la biodiversitat de la Serra d'Albarrasí que permet descobrir prop de 230 espècies diferents de lepidòpters.
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