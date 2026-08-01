La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
Aquesta localitat costanera disposa de diverses platges familiars
Per a les persones d'interior, fer una escapada a la platja ràpida a la platja es complica quan l'aparcament entra a l'equació. Cada vegada és més complicat trobar una cala on aparcar i fer-ho sense pagar ja és una quimera. A una hora de Manresa, però, hi ha població amb platja i amb aparcament gratuït a prop: Cubelles.
Situada al Garraf i accessible en 59 minuts a través de l'eix Diagonal (C-37 i C-15), Cubelles és un lloc tranquil amb platges conegudes, com la Llarga, la de la Mota de Sant Pere i la de les Gavines, ideals per a les famílies.
Els carrers més propers al mar i del passeig marítim, una trama urbana de casetes i apartaments, és de zona blava durant la temporada d'estiu amb una despesa mínima de 6 euros aquest 2026. Els mateixos veïns, però, s'encarreguen de fer saber a qui hi aparca un secret a veus: a tercera fila de mar, entorn de l'estació de tren de Cubelles, es pot aparcar gratis. I són cinc minuts caminant fins a la sorra.
Les millors platges de Cubelles
La Platja Llarga és la més extensa del municipi, amb aproximadament 1,7 quilòmetres de sorra daurada. Ara bé, està dividida en petites platges separades per espigons i això afavoreix que es creïn zones de bany tranquil·les, especialment interessants per a infants. Hi ha dutxes, lavabos públics i lloguer de para-sols.
La Platja de les Salines, amb una longitud de 450 metres i una amplada mitjana de 50 metres, és una platja semiurbana de sorra daurada i aigües tranquil·les. La seva orientació sud-sud-est i el pendent suau d'entrada al mar la converteixen en una opció ideal per gaudir d'una jornada de sol i platja a Cubelles.
L'esperit mariner el trobem a la Platja de la Mota de Sant Pere. Disposa de tots els serveis necessaris i és perfecta tant per relaxar-se com per practicar esports de platja.
I al sud de Cubelles, hi ha la Platja de les Gavines, lloc que atrapa les persones que busquen tranquil·litat i un ambient familiar gràcies a la seva atmosfera relaxada i sense aglomeracions.
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