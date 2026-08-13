Solter i sense plans? Dos llocs de la Catalunya Central on conèixer gent aquest cap de setmana
Festes, música i ambient per sortir de la rutina i ampliar el cercle social
Arriba el cap de setmana i, amb ell, les ganes de fer alguna cosa diferent. Si no tens cap compromís tancat, la Catalunya Central ofereix diverses propostes per aprofitar els dies d’estiu, moure’t una mica i canviar d’aires sense haver d’anar gaire lluny.
Festa Major de Moià: el poble es transforma durant tres dies
Un dels punts amb més ambient serà Moià, que celebra la seva Festa Major els dies 14, 15 i 16 d’agost. Durant tot el cap de setmana, el municipi s’omple de música, cultura popular i activitats repartides per diversos espais del poble.
El Parc Municipal Francesc Viñas serà un dels punts de trobada, amb activitats festives, música i espais de bar. Una combinació perfecta per arribar-hi a última hora de la tarda, fer una volta pel centre i deixar-se portar per l’ambient.
Entre les celebracions també destaca la Festa de la Cabra d’Or, una de les cites més característiques de Moià, amb representacions, dansa, cercaviles, concerts i activitats populars que donen vida als carrers fins ben entrada la nit.
Si busques un pla espontani, sense horaris massa rígids i amb molta gent al carrer, Moià és una de les opcions més completes del cap de setmana.
Un vermut musical al Berguedà
La segona proposta porta fins al Berguedà, on diumenge 16 hi ha diverses activitats que permeten muntar un dia complet.
A les 12.30 hores, el Monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, acollirà un vermut musical amb Alba Careta i Sanders Aranda. L’activitat és gratuïta i proposa una combinació fàcil d’encaixar: música en directe, alguna cosa per beure i un entorn singular.
El pla no s’ha d’acabar aquí. Aquell mateix diumenge se celebren les Festes de Sant Roc de Gironella, amb activitats en diferents punts del municipi, i també continuen la Festa Major de Gósol i les Festes d’Estiu de Castellar de n’Hug.
Això permet començar el dia amb un vermut tranquil i acabar-lo enmig d’una festa popular, sense haver de cenyir-se a una única proposta.
Dues opcions, dos ambients
Per a qui prefereixi un cap de setmana intens, amb carrers plens i festa fins al vespre, Moià és probablement l’aposta més completa. Si ve més de gust combinar música, escapada i festa amb un ritme més tranquil, el Berguedà ofereix prou opcions per improvisar durant tot el diumenge.
Aquest cap de setmana, quedar-se a casa serà difícil de justificar.
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