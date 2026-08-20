Així serà la nova 'extreme house' de Barcelona en què cal assumir legalment "el risc de mort"
Abans d’entrar cal signar un consentiment legal en què s’accepten més riscos que a 'Joc de trons': fuetades, cremades, ofegament, matèria fecal, plantes verinoses, que et rapin els cabells. Fins i tot "el risc d’una lesió greu i/o de mort". Acaben de revelar com serà la nova experiència extrema individual d’Horrorland. Aquests nous aliens amb tirada a abduir humans ja s’han fet virals
Ana Sánchez
La gent sol sortir d’aquí alienada, plena d’esquitxades del que sembla sang, vòmit, caca, pipí, semen. Com si vinguessin d’una cita amb la nena de ‘L’exorcista’. Tots signen abans –ningú dubta– un consentiment legal en què s’accepten més riscos que en totes les temporades de 'Joc de trons': fuetades, cremades, ofegament, matèria fecal, que et rapin els cabells, plantes verinoses!! Fins i tot "el risc d’una lesió greu i/o de mort". Tant és. Les entrades s’exhaureixen cada any. “Et deixa un record de per vida –prometen els seus ideòlegs– difícil d’oblidar i de superar”.
"És la casa encantada més extrema d’Europa", presumeixen amb arrogància a les xarxes els seus supervivents cada any. “No tornaré a ser el mateix”, repeteixen com un mantra. Es refereixen a la ‘extreme house’ d’Horrorland, el ‘scream park’ que cada octubre s’instal·la a Illa Fantasia (Vilassar de Dalt), a mitja hora de Barcelona. “El millor parc del terror d’Europa”, l’han elevat durant sis anys els Scare Awards. A més de les seves 7 ‘haunted houses’ immersives amb ensurts per a tots els públics, sempre inclouen una experiència extrema individual per a majors de 18 anys. Són pioners a Espanya. “Contingut extremadament sensible, feridor i pertorbador”, avisen sense embuts al web.
"És per a un públic molt reduït que busca portar el seu cos i la seva ment al límit", expliquen David Moreno i Cristina Raya, els directors d’Horrorland. “La gent pot fer l’experiència de tres maneres diferents –detallen–. Amb tres ics al front és la més extrema. Què creus que tria la majoria?”, riuen. Ni tan sols els seus creadors hi entren, confessen.
Acaben de revelar el títol de la nova ‘extreme’ d’aquest any: Exxxtraterrestre. Res a veure amb E.T., no. “Una experiència extrema d’un altre planeta”, prometen. “Vam fer unes sortides a Montserrat per inspirar-nos”, riu David. “Després de l’abducció… seràs el subjecte”, és l’únic que han avançat a Instagram. Suficient. El ‘reel’ ja s’ha fet viral. “El meu somni fet realitat”, asseguren hordes de seguidors.
L’any passat van recrear un exorcisme amb tres nenes posseïdes alhora, “autèntiques acròbates”. Fa dos anys, un escorxador ple d’animals amb motoserra. Rapaven els clients amb tres ics al front. “Es van fer donacions per a perruques”, recorden. Què faran els aliens aquest any? “L’altre dia preguntàvem a Instagram què esperaven trobar –explica David–, i el comentari més repetit va ser: ‘sondes anals.’ Espero que fos de broma i que no ho esperin de debò”, riu.
Aquesta serà la vuitena edició d’Horrorland. El ‘scream park’ estarà 19 dies desfermant crits a Illa Fantasia. Del 9 d’octubre al 18 de novembre de “202666”, han rebatejat aquest any demoníac. De fet, una de les seves noves cases encantades serà una església amb anticrist, Jesus Crime. En total, seran 8 experiències immersives i 5 ‘shows’ de por. Aquest any, el públic fins i tot podrà demanar matrimoni entre monstres i casar-se en una cerimònia terrorífica. “Se’ns n’ha anat de les mans –somriu David–. El primer dia van entrar més de 300 peticions”.
“Ja hi ha molts dies amb les entrades VIP i RIP tour exhaurides”, avisen. Són les úniques reserves que inclouen la nova ‘extreme house’ alienígena. Amb el parc ja obert, els espais lliures –si en queden– se solen exhaurir diàriament tan bon punt obren. Hi ha qui fins i tot intenta subornar els actors a la porta. Es formen cues de fins a una hora i mitja per si algú es penedeix a última hora. “Cada any en venem més i abans –confirma David–. Arribem a l’octubre amb pràcticament tot venut”.
Tothom entra a l''extreme house' amb una tovallola al voltant de la cintura. Va inclosa a l’entrada. No hi ha cap codi de vestimenta, però la majoria hi va en roba interior, i algun fins i tot nu. “En cap moment hem dit que la gent es despullés”, s’encongeixen d’espatlles els directors. A hores d'ara, les tovalloles de l'‘extreme’ s’han convertit en objecte de col·leccionista. “He vist gent a la platja i al gimnàs amb elles”, riuen.
“És una experiència en què et embrutaran –garanteixen–, t’insultaran, t’humiliaran”. Quin és l’objectiu? “Escandalitzar el públic”, assenteixen sense parpellejar els directors d’Horrorland. És el que més funciona, sospira David: la part escatològica i sexual. “Comptem amb persones que són especialistes en BDSM. Utilitzen fuets i ‘floggers’ pensats per fer jocs d’aquest estil”. Cristina somriu. “Hi ha gent que descobreix coses”.
"Hem vist nores a quatre grapes amb el sogre muntat a cavall al damunt –assegura Cristina–. ¡I la gent ho explica!". David assenteix. "A mi em fa més por el públic que la gent que tenim nosaltres treballant. Alguns se’ns venen molt amunt".
"Paràlisi permanent i mort"
Abans d’entrar et donen una paraula de seguretat per aturar l’experiència en qualsevol moment: aquest any serà “Montserrat”, és clar. “Però si algú no la recorda i comunica que vol parar –tranquil·litzen–, es para”. Forma part de la suggestió. Com el contracte. Perquè la gent es cagui ja abans d’entrar. El que signa sense miraments tothom és que l’experiència pot incloure “sense límit” –enumera de carrerilla– “fuetades i/o cops; ofegament; contingut sexual explícit; violència; torçades i/o esquinços; fractures; lesions per calor o fred, incloent-hi cremades, cop de calor i hipotèrmia; tall i/o rapat de cabells; mossegades o picades d’animals; contacte amb plantes verinoses; caiguda des de grans altures; atac de cor; malalties per l’exposició a aigua o fang contaminat amb matèria fecal; manipulació de zones íntimes i genitals; paràlisi permanent i/o la mort”. Els directors s’encongeixen d’espatlles. “A la tercera frase ja surt que pots morir. La resta –somriuen– és palla.
Sí, hi ha molt anecdotari extrany. Com el de l’Exxxtreme Dates, fa tres anys. Un ‘speed dating’ amb cites més surrealistes que les de Tinder. Una era amb un home gos. “Posàvem pinso perquè la gent l’olorés”, recorda David. I un dia li van dir: “Escolta, no queda més pinso”. “Però si hi ha un sac de 10 quilos”, va respondre ell. “Se l’han menjat”. David encara no s’ho creu. “Però què m’estàs explicant?, ¿que la gent s’ha menjat el pinso?”. En un cap de setmana, es van ventilar el sac de 10 quilos. “Hi ha vegades que dius: ‘No els plantejaré això perquè ho faran”.
“És negoci l'‘extreme house’? –David pregunta i respon–. No, és deficitària. Però és una eina de màrqueting i de crear continguts virals”. És el que més es comenta, sí. “Saps què et fan allà dins?”, és la comidilla del boca-orella. “La foto. Tothom vol la foto, el postureig, el vídeo final”. Tots en surten fets un Crist amb somriure heroic: “Jo he sobreviscut a l’extreme”.
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