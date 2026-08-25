Agenda màgica
‘Back to Hogwarts Day’: plans a Barcelona per celebrar el 25è aniversari de Harry Potter
Es compleixen 25 anys des que el tren a Hogwarts va arrencar per primera vegada als cines. Per això, aquest setembre la saga de bruixeria torna amb força
Abel Cobos
L’1 de setembre no només marca (per a molts) el final de les vacances d’estiu. També és el dia internacional de Harry Potter, el Back To Hogwarts Day’. Treu la vareta perquè, a més, aquest any és especial: arrenca l’aniversari de les pel·lícules de Harry Potter. 25 anys després de l’estrena, el 2001, d’una de les sagues més taquilleres de la història. Per descomptat, aquesta efemèride ve acompanyada de desenes de plans per tot el món. I Barcelona se suma a la celebració amb un munt d’activitats no aptes per a 'muggles’.
Del 27 d’agost al 3 de setembre torna la primera entrega de Harry Potter, ‘La piedra filosofal’, a la gran pantalla. I ho fa amb 12 minuts de metratge extra que no es van estrenar al seu dia. Estarà a les principals sales de Barcelona i àrea metropolitana (sí, inclosos tots els Cinesa, els Yelmo i els Mooby d’Aribau, Balmes i Gran Sarrià).
Però si vols passar-ho en gran, la meca màgica és a l’Hospitalet. Allà s’amaga un cine que, un any més, muntarà una festassa carregada de fantasia i bruixeria. Segur que si ets un mag ja saps de quin es tracta: els Filmax Gran Via (Gran Via 2, avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, 75, l’Hospitalet de Llobregat), el quilòmetre zero del friquisme cinèfil, l’agenda del qual està sempre plena d’esdeveniments dedicats a la cultura pop.
Per al 2026 tornen amb un ‘Back To Hogwarts Day’ en gran. Més enllà de la reposició de la pel·lícula (amb el contingut afegit) en tots els formats, inclòs el 4DX (l’evolució del 3D, amb moviments de butaca i efectes de calor, fred i fenòmens meteorològics), hi hauràpremis, sortejos i activitats temàtiques al cine. A més, el centre comercial organitza un esdeveniment dedicat a Harry Potter. S’instal·larà un photocall de l’Andén 9¾ i el Hogwarts Express, i els divendres a la tarda i els dissabtes hi haurà proves de ‘quidditch’ i una zona de construcció de Lego inspirada en la saga. L’esdeveniment acabarà el dia 5 de setembre amb un gran concurs de disfresses.
¿Més plans màgics? A Catalunya hi ha selecció de quadbol de les pel·lícules, una espècie de rugbi sobre escombres). Fitnes que alertaria la Inquisició. Aquest any, els jocs europeus se celebren a Salou del 3 al 4 d’octubre. Tot i que l’Associació de Quadbol de Catalunya (AQC) farà entrenaments oberts així que els pots visitar per obrir boca.
Acaba la ruta màgica a Last Minute Cornellà (Catalans, 14, Cornellà de Llobregat). Aquí es pot participar a ‘El Legado del Fénix’, un escape room inspirat en Harry Potter amb una ambientació digna de la saga. Fins i tot han tingut actors de les pel·lícules passejant pel decorat, aplaudint-lo pel seu realisme. La millor manera de celebrar la tornada a Hogwarts.
I si et sembla poc, obre l’agenda, perquè l’aniversari continua aquesta tardor. El 23 i 24 d’octubre, torna el DroneArt Show de Harry Potter, una experiència que utilitza tecnologia per crear efectes màgics sobre el cel del Fòrum. La setmana següent, del 31 d’octubre a l’1 de novembre, el cap de setmana de Tots Sants, torna el BCN Witch Fest, un mercat ambulant de bruixeria amb molta presència de fans de la saga. I, finalment, el 21 i 22 de novembre, concert de la Simfonia màgica de Hogwarts al Teatre Apolo (avinguda del Paral·lel, 59), amb una orquestra que interpretarà la icònica banda sonora.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»