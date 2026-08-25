Dos plans per exprimir el divendres a la Catalunya Central: lluna plena a Berga i música a Vic
Una ruta nocturna pel Berguedà i una sessió de Guillamino a la Jazz Cava marquen l’agenda del 28 d’agost
El divendres 28 d’agost ofereix dues propostes ben diferents per sortir de casa i aprofitar la nit a la Catalunya Central. Una combina patrimoni, natura i foscor al voltant d’una església romànica de Berga; l’altra aposta per la música i l’ambient nocturn en un dels espais culturals més coneguts de Vic.
Berga sota la lluna: ruta nocturna a Sant Pere de Madrona
La primera proposta porta fins a Berga, on a les 22 h començarà la ruta guiada ‘Plenilunium a Sant Pere de Madrona’.
La idea és descobrir els entorns de l’església romànica de Sant Pere de Madrona d’una manera poc habitual: de nit i aprofitant l’ambient que crea la lluna. L’activitat està pensada per combinar la descoberta del patrimoni amb l’entorn natural que envolta aquest indret del Berguedà.
La visita forma part del programa ‘Berga viu l’estiu’, una iniciativa de l’Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga destinada a donar a conèixer la història i el patrimoni cultural de la ciutat i del seu entorn.
No és, per tant, una visita convencional a una església. El principal atractiu és precisament fer el recorregut quan ja ha caigut el sol, caminant pels voltants de Sant Pere de Madrona mentre el guia ajuda a entendre millor el valor històric i paisatgístic de l’espai.
La ruta començarà al trencant de la carretera de Queralt on hi ha l’indicador per anar a Sant Pere de Madrona i està previst que s’allargui aproximadament fins a les 23.30 h. L’activitat és gratuïta, però l’organització recomana anar-hi amb calçat còmode i portar lot o frontal, ja que bona part de l’experiència es desenvolupa en plena nit.
És un pla especialment atractiu per a qui vulgui fugir d’una nit de divendres convencional i prefereixi barrejar natura, patrimoni, història i una caminada nocturna.
Guillamino transforma la Jazz Cava de Vic en una pista de ball
Qui prefereixi acabar la setmana amb música té una altra opció a Vic. A les 23 h, la Jazz Cava acollirà una sessió de Guillamino dins la programació del Jazz Cava d’Istiu. L’entrada és gratuïta.
Guillamino, nom artístic de Pau Guillamet, és conegut per una trajectòria en què ha barrejat electrònica, música negra, hip-hop i experimentació. Aquesta vegada, però, la proposta de Vic serà en format DJ set, tal com consta també en l’agenda oficial de concerts de l’artista.
I no sembla que sigui una sessió pensada per limitar-se als grans èxits de sempre. La descripció de l’esdeveniment presenta els sets de Guillamino com una immersió en música especialment vinculada a les dècades dels 80 en endavant, amb una predilecció pels sons underground, de ball i de música negra, incloent-hi peces poc habituals que difícilment sonen en circuits més comercials.
La proposta encaixa amb l’esperit de la Jazz Cava de Vic, un espai molt vinculat a la música en directe i a les programacions que busquen sortir dels formats més convencionals.
En aquest cas, el pla és senzill: sopar pel centre de Vic, passejar una estona per la ciutat i, a les onze de la nit, entrar a la Jazz Cava per acabar el divendres amb una sessió musical diferent.
Dues maneres molt diferents d’acabar la setmana
La gràcia d’aquest divendres és que permet escollir entre dos plans pràcticament oposats.
A Berga, silenci, foscor, patrimoni romànic i una caminada sota la lluna. A Vic, música, ritme i una sessió nocturna de Guillamino.
Dues propostes gratuïtes i amb personalitats ben diferents a la Catalunya Central.
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