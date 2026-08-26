Tres plans per acomiadar l’agost a la Catalunya Central: festa, natura i tradició
Manresa, Queralt i Castellolí ofereixen propostes ben diferents per gaudir del cap de setmana del 29 i 30 d’agost
Si encara no tens plans per a aquest cap de setmana del 29 i 30 d’agost, la Catalunya Central ofereix opcions per a tots els gustos. Des de l’ambient multitudinari d’una festa major fins a una escapada de natura o una celebració popular en un poble petit, aquestes són tres propostes per aprofitar els últims dies d’agost.
1. Festa Major de Manresa: cultura popular i molt ambient al carrer
Manresa viu aquest cap de setmana els dies grans de la seva Festa Major 2026, que enguany concentra desenes d’activitats entre la programació oficial i la Festa Major Alternativa. Diumenge 30, per exemple, hi ha programats 33 actes, amb una forta presència de cultura popular.
Un dels moments destacats serà el Seguici de Festa Major, que sortirà de la plaça Major amb els Cavallets, el Drac, la Víbria, la Mulassa, els Nans, els Gegants, el Lleó i l’Àliga, entre altres elements festius. També hi haurà matinades, activitats esportives, música i diferents propostes repartides pel centre.
És una bona elecció per a qui busqui ambient de carrer, tradició, gegants i festa popular sense necessitat de preparar gaire el pla: només cal arribar a Manresa i deixar-se portar per l’activitat del centre.
2. Pujar al Santuari de Queralt: natura i una de les millors panoràmiques del Berguedà
Per a qui prefereixi fugir de les aglomeracions, una alternativa és passar el dia al voltant del Santuari de Queralt, situat sobre Berga. La seva ubicació elevada permet gaudir d’unes vistes àmplies sobre la ciutat, les muntanyes i bona part del paisatge de la Catalunya Central.
El pla es pot adaptar fàcilment: es pot fer una caminada pels senders de Queralt, acostar-se fins al santuari i els miradors o simplement passar-hi el matí i després baixar a Berga per dinar i passejar pel nucli antic.
És especialment recomanable per a qui busqui natura, tranquil·litat i una escapada sense presses, i també pot funcionar com un pla de migdia si no es vol dedicar tota la jornada a caminar.
3. Sardinada i havaneres a Castellolí per celebrar Sant Feliu
La tercera proposta ens porta fins a Castellolí, a l’Anoia, que aquest dissabte 29 d’agost celebra Sant Feliu. L’agenda oficial de l’Ajuntament confirma la celebració per aquest cap de setmana.
Es tracta d’una festa de caràcter molt més petit i proper que la de Manresa, ideal per a qui vulgui descobrir una celebració tradicional de poble. La Festa de Sant Feliu de la Vall d’Aguilera manté històricament una combinació d’ofici religiós, sardinada popular i cantada d’havaneres, una fórmula molt vinculada a les nits d’estiu.
La programació publicada per a la celebració d’aquest any inclou la festivitat de Sant Feliu el 29 d’agost, mentre que les informacions de la festa detallen propostes com la sardinada popular i les havaneres amb el grup L’Espingari.
És probablement el pla més diferent dels tres: una oportunitat per passar el vespre en un entorn més tranquil, sopar sardines a la fresca i acabar la nit escoltant havaneres. Una bona manera d’acomiadar l’agost amb una festa tradicional i sense les multituds de les grans ciutats.
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