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5 d’abril

Aquests són els museus que pots visitar gratis aquest primer diumenge de mes a Barcelona

Cultura’t per sobre de les teves possibilitats. Aquest diumenge toca anar de museus per la teva cara bonica: és el primer diumenge de mes

Pavelló Mies Van der Rohe.

Pavelló Mies Van der Rohe. / Instagram

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Ana Sánchez

Barcelona

Aquest diumenge toca anar de museus per la teva cara bonica. És el primer diumenge de mes. Això significa que obren gratis una quinzena de centres culturals de Barcelona. Des de galeries d’art fins a ruïnes romanes. Cultura’t per sobre de les teves possibilitats. Consulta aquí els horaris de visita d’aquest 5 d’abril.

Pavelló Mies Van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). De 10 h a 20 h.

Museu Picasso (Montcada, 15-23). De 9 a 20 h, sempre amb reserva prèvia.

Museu Marítim (av. Drassanes, s/n). L’entrada és gratuïta tots els diumenges a partir de les 15 h. Fins a les 20 h (últim accés a les 19 h).

També tenen entrada gratuïta els espais del Museu d’Història:

  • Bon Pastor: d’11 a 15 h i de 16 a 18 h
  • Domus de Sant Honorat: de 10 a 14 h
  • El Born Centre de Cultura i Memòria: de 10 a 20 h
  • El Call: d’11 a 15 h i de 16 a 19 h
  • Oliva Artés: d’11 a 15 h i de 16 a 18 h
  • Park Güell: de 9.30 a 18.30 h
  • Plaça del Rei: de 10 a 20 h
  • Refugi 307: 10.30 h (ing) 11.30 h (cas) 12.30 h (cat)
  • Santa Caterina: de 10 a 14 h
  • Temple d’August: de 10 a 20 h
  • Turó de la Rovira: de 10 a 15 h
  • Via Sepulcral Romana: d’11 a 15 h i de 16 a 19 h
  • Vil·la Joana: de 10 a 15 h

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Montcada, 12-14, i pg. Santa Madrona, 16). De 10 h a 19.30 h. La resta de diumenges també és gratis de 15 h a 19.30 h.

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Leonardo Da Vinci, 4-5). De 10 h a 20 h. La resta de diumenges de l’any, a partir de les 15.00 h.

MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n). De 10 h a 15 h. També té accés gratuït cada dissabte a partir de les 15.00 h. En tots dos casos cal reservar l’entrada en línia.

Museu de la Música (Lepant, 150). De 10 a 19 h. També es pot visitar gratis la resta de diumenges a partir de les 15 h i els dijous, de 18 h a 21 h.

CCCB (Montalegre, 5). De 15 h a 20 h. Cal reserva prèvia des del seu web.

Foto Colectania (Pg. Picasso, 14). D’11 h a 15 h.

Museu del Disseny (Pl. Glòries Catalanes, 37). De 9 a 21 h. La resta de diumenges és gratis de 15 h a 20 h.

Castell de Montjuïc (Ctra. Montjuïc, 66). De 10 h a 20 h. La resta de diumenges també obre gratis a les 15 h.

Museu Frederic Marès (Pl. Sant Iu, 5). D’11 a 20 h. La resta de diumenges obre gratis a partir de les 15 h.

Notícies relacionades

Hi ha una excepció a la llista: el Macba (Pl. Àngels, 1) ofereix entrada gratis els dissabtes en comptes dels diumenges. De 16 h a 19.30 h. Amb reserva prèvia.

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