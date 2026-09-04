Dos plans per acomiadar l’estiu a la Catalunya Central abans de tornar a l’escola
Natura, estrelles i una ruta entre vinyes per desconnectar en família aquest cap de setmana
L’inici del curs escolar ja és a tocar i aquest cap de setmana pot ser una bona oportunitat per desconnectar abans de tornar a la rutina. A la Catalunya Central, hi ha propostes que permeten aprofitar els últims dies d’estiu amb calma, aire lliure i activitats diferents de les habituals.
Per a aquest dissabte 5 i diumenge 6 de setembre, destaquen dos plans especialment atractius: una nit d’astroturisme als peus del Pedraforca i una caminada entre vinyes, pedra seca i patrimoni rural al Bages.
Una nit sota les estrelles a Saldes
Dissabte al vespre, el Parc Natural del Cadí-Moixeró proposa una activitat pensada per aixecar la mirada i deixar les pantalles de banda.
A partir de les 21.30 h, davant de l’església de Sant Martí de Saldes, se celebra “Captura la nit al Cadí-Moixeró”, un taller pràctic d’iniciació a la fotografia nocturna.
Durant aproximadament dues hores i mitja, els participants podran descobrir el cel nocturn d’aquest entorn privilegiat i aprendre nocions bàsiques per fotografiar estrelles i paisatges de nit.
La proposta és una bona excusa per arribar a Saldes unes hores abans, passejar pel poble, gaudir de les vistes del Pedraforca i acabar el dia sota un dels cels més espectaculars del territori.
És un pla especialment recomanable per a famílies amb nens més grans o adolescents que busquin una activitat diferent per acomiadar les vacances.
Diumenge, una caminada entre tines i vinyes al Bages
Per diumenge al matí, la proposta canvia les estrelles pel paisatge rural.
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central organitza una visita guiada a les tines de la Vall del Flequer, un dels conjunts de pedra seca més singulars del Bages.
La sortida està prevista de 9.30 a 13 h i el recorregut és circular, d’uns 6 quilòmetres.
Durant la caminada, els participants podran descobrir les antigues tines construïdes a peu de vinya i entendre com era la producció de vi en aquesta zona abans que el transport modern permetés portar el raïm fàcilment fins als cellers.
El trajecte combina natura, patrimoni i història, amb boscos, feixes, pedra seca i un paisatge que convida a caminar sense presses.
És una opció ideal per passar el matí en família i allunyar-se durant unes hores del soroll, les pantalles i els horaris que tornaran amb l’inici del curs.
Un últim cap de setmana per carregar piles
La tornada a l’escola implica recuperar despertadors, motxilles, activitats extraescolars i rutines. Precisament per això, aprofitar aquest últim cap de setmana per sortir de casa i passar unes hores en contacte amb la natura pot ser una bona manera de tancar l’estiu.
Saldes dissabte al vespre i la Vall del Flequer diumenge al matí ofereixen dues maneres diferents de fer-ho: contemplar el cel estrellat i caminar entre vinyes i patrimoni rural.
Dos plans senzills per desconnectar, respirar i carregar piles abans de començar el curs.
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