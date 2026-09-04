Puig-reig viatja al seu passat templari
El municipi del Berguedà celebra aquest cap de setmana la Festa dels Templers, amb recreacions històriques, espectacles, músics i visites guiades al seu castell
LAURA SERRAT
Si Puig-reig (Berguedà) és conegut com "la seu dels templers al cor de Catalunya" és perquè, durant l’edat mitjana, l’orde del Temple va governar aquestes terres i va deixar una empremta que encara avui forma part de la història i la identitat del municipi. Es diu que els templers van arribar a convertir-se en els senyors de la localitat, en part, gràcies al trobador de la Catalunya medieval Guillem de Berguedà, que va llegar a l’orde la seva residència, el castell de Puig-reig, a banda també d’altres possessions.
Tot aquest llegat tornarà a prendre vida aquest cap de setmana amb la Festa dels Templers, una recreació històrica que transformarà aquest municipi del Berguedà en un autèntic escenari medieval. Durant tot el cap de setmana, els carrers, places i espais patrimonials de Puig-reig s’ompliran d’activitat amb més de 300 figurants que recrearan un ambient d’època protagonitzat per cavallers, monjos, artesans, camperols i músics, per reviure la vida quotidiana de l’època templera.
En aquesta edició, l’Ajuntament destaca la creixent implicació dels veïns, així com la celebració de la festa durant el mes de setembre, amb l’objectiu d’oferir més confort climàtic als assistents. La programació començarà avui a dos quarts de sis de la tarda, a la plaça de la Creu, amb la inauguració d’una escultura en memòria de Guillem de Berguedà, de la mort del qual es commemora aquest any el 830è aniversari. El gruix de les activitats arribarà demà, amb l’obertura de la taverna medieval, el mercat d’artesans, els campaments, espectacles i propostes familiars. Un dels principals atractius de la jornada serà la ruta teatralitzada Mysterium, que convida a descobrir el món màgic i misteriós que envolta el castell de Puig-reig. El moment més espectacular de demà arribarà a dos quarts de dotze de la nit amb La llum del Temple, un espectacle final a la façana del castell que donarà pas a la tradicional baixada de torxes.
Escenari medieval
La festa arribarà a l’última jornada diumenge, amb jocs infantils, músics i activitats com Vestir la dama i el cavaller. Organitzada per l’associació Templers de Puig-reig i l’Ajuntament de Puig-reig, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, la Festa dels Templers tornarà a convertir el castell i el seu entorn en un gran escenari medieval.
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