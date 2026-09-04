Tornar a la rutina esportiva i no avorrir-se
Fart de pagar la universitat als fills d’un desconegut? No cometis l’error de sempre: apuntar-te al gimnàs per pagar mensualment la quota i no anar-hi. Aquí tens esports que sí que voldràs fer.
Abel Cobos
El setembre i el gener és quan els gimnasos fan l’agost: desenes de persones s’apunten en massa per complir els seus propòsits... i mai més anar-hi. ¿Fart de pagar la universitat als fills d’un desconegut? Sua els excessos dew l’estiu en clubs on sí que voldràs anar. Gimnasos dinàmics i divertits on l’exercici no implica entrenar diàriament en màquines més terrorífiques que les de la Inquisició. Anota: des d’esport en discoteques fins a clubs cervesers.
Gimnasos en discoteques Fitnes amb ‘dj’
¿Ballar tota la nit compta com a càrdio? Segurament, però ni el metge de capçalera més desganat recomanaria anar a dormir tard cada nit. La solució la tens a Juxta: "El primer club de fitnes de música electrònica", com l’han batejat les fundadores. Esport a ritme d’electrònica a la pista de la discoteca. Es reuneixen dues vegades al mes a Laut (Vila i Vilà, 63) i cada dos o tres mesos a l’Apolo (Nou de la Rambla, 113), on organitzen una festa healthy en gran.
Són els únics que organitzen aquesta mena d’esdeveniments de manera periòdica, però no els únics a aventurar-se en el món del discotequeig esportiu. Tingues al teu radar Gravity Run, club de running (principalment) que reuneix centenars de runners –fins a 900– de marxa (sí, literal) a Sutton (Tuset, 13). També Lapso Studios (Diagonal, 606-604; Aribau, 48; Bori i Fontestà, 12), amb sessions esportives que són sempre una festassa. N’han muntat algunes a la pista de ball d’una discoteca o d’un local de tardeig.
Videojocs en directe - Entrenament amb punts
Anar comptant calories sobre una el·líptica o anar anotant repeticions en una màquina pot convertir-se en un infern. I no per difícil, sinó per avorrit. Ni que t’haguessis d’escoltar el pòdcast de Tamara Falcó d’una tacada. Per això cada vegada hi ha més maneres de fer esport per motivar aquells a qui no els agrada l’esport (o almenys els que encara no saben que els agrada). Aquesta és, precisament, la missió de Rockfit (Mèxic, 5): "El gimnàs per demostrar-te que no ets un gandul". ¿La seva estratègia per lluitar contra l’avorriment esportiu? Convertir l’exercici en un videojoc en la vida real. Com colar-se dins del Super Mario per anar passant-se plataformes, vaja. Les seves classes són dinàmiques i divertides, i van amb puntuació, per anar superant els teus propis rècords. "Ningú comença al Candy Crush pel nivell 165", explica el Javier, CEO del gimnàs.
Parlant de Super Mario: als HiJump Park de Sabadell (rambla d’Ibèria, 46) i Badalona (CC Màgic, Concòrdia, 1) es fan entrenaments inspirats en el clàssic de Nintendo amb una gimcana cronometrada, puntuada i en l’aire, amb el repte de completar proves sense caure. És "la primera a Europa", presumeixen. I, tot i que no es tracti d’un gimnàs clàssic, moltes persones l’utilitzen com a tal, ja que l’espai compta amb desenes d’espais de salts que convaliden una sessió de càrdio.
Un altre club on se sua estant dins d’un videojoc: Alfa5 XR Sports (Almogàvers, 169). És el centre d’XR Sports més gran del món, amb 2.000 metres quadrats dedicats a "esports ampliats", com els anomenen. Aquí pots fer de tot: des d’esquivar làsers a l’estil Tom Cruise fins a volar en parapent sense patir un atac de vertigen. Jocs digitals, però la suor després de l’entrenament segur que serà molt real. No és l’única meca dedicada a l’esport en forma de videojoc. Una estona jugant aquí i et convaliran una sessió de body pump. Són Spark81 (Gran Via de les Corts Catalanes, 1122; i 4B, Terrassa), Aventuric (Diputació, 455), Kumove Game (Les Esquadres, 21, l’Hospitalet) i Pixel Games (plaça de Catalunya, 33, Mataró), entre altres.
Cal·listènia - L’esport de moda
És l’exercici preferit d’Instagram: la cal·listènia. Fàcil entendre per què. Es pot fer en qualsevol lloc i no requereix equip, ja que utilitza el pes del propi cos. Sí, és gratuït. No et freguis els ulls, ho has llegit bé: gra-tis. S’ha acabat estar encadenat a la quota de permanència que vas pagar perquè no et cobressin matrícula d’aquest gimnàs al qual només vas anar un mes.
Hi ha moltes maneres de practicar-lo. Tens clubs que es dediquen a aquesta mena d’esport, com l’estudi Calisthenics (Bailén, 150). L’opció de comunitats que es reuneixen per socialitzar entre barres, com el grup Calisthenics a MeetUp (amb 14.000 membres). O, si ets un llop solitari, obre YouTube, mira’t un pas a pas d’algun expert, i baixa a qualsevol parc amb barres a fer cal·listènia. N’hi ha per tot l’àrea metropolitana. ¿Un hot spot? Sens dubte, la zona convertida en peatonal a Gran Via, al nord de Glòries. Allà sempre et trobaràs amb apassionats d’aquest esport (que et donaran un cop de mà si vas perdut). També són habituals a les xarxes les barres de l’Hotel W, zona Bogatell, litoral de Badalona i Sant Adrià.
Puja a una barca - Rema al Mediterrani
Res millor per aprofitar les últimes setmanes de calor que els esports d’aigua. Ara, l’esport més in en aquest costat del Mediterrani és el rem. Sí, pujar a una barca al més pur estil soldat de La Odisea. Pura coordinació, moltíssim esport. Hi ha desenes d’opcions on fer rem, com el Barcelona Club de Rem de Castelldefels, el Reial Club Marítim de Barcelona, al moll d’Espanya, o el Club Natació Barcelona, a la Barceloneta.
¿Una opció més nínxol? Els currachs. Rem en barques tradicionals irlandeses. Ho organitza Iomramh, associació cultural irlandesa que construeix les seves pròpies barques. Artesania i esport, 2 x 1.
Clubs de ‘running’ - ‘Match’ a tota velocitat
Des de fa una dècada, els clubs de running s’han anat consolidant com una de les activitats preferides dels barcelonins per conèixer gent. No és estrany: amb l’excusa de córrer, amplies el teu cercle a tota velocitat. Match social exprés. Perfecte per suar els excessos de l’estiu i sortir amb nous amics.
Un dels clubs amb més èxit és Midnight Runners, una comunitat global que a Barcelona té 20.000 seguidors. Es reuneixen cada dimecres a les 19.45 hores per sortir a córrer amb altaveus i música perquè fer càrdio es faci més suportable. Una experiència que té tant d’esport com de festa de carrer. ¿Que tu no ets d’anar-te’n al llit tard? A l’altre extrem hi ha el B3tter Run Club, per als matiners: es reuneixen a les set del matí cada dimarts. I si vols una opció més tranquil·leta, un grup on volen treure’s la panxa cervesera però no la cervesa: Beer Runners, experts en carreres amb final feliç (acaben fent canyes després de l’entrenament).
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