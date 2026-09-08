Les espectaculars vuit fortaleses a tres hores de Manresa que acaben de conquerir la UNESCO
La inscripció d'aquestes construccions a la llista de patrimoni mundial garanteix la seva conservació
Andrea Valenzuela García
El Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO ha inscrit les Fortaleses Reials del Llenguadoc a la llista del patrimoni mundial. El comitè reconeix el Valor Universal Excepcional d’aquest bé en un conjunt de vuit construccions franceses, que s’estén per més de 9.400 hectàrees entre els departaments (províncies) de l’Aude i l’Arieja.
Es tracta d’un reconeixement que culmina el projecte impulsat durant 13 anys pel Departament de l’Aude i l’AMPM (Associació Missió Patrimoni Mundial), que pretenia aconseguir aquesta distinció. Així, representa el punt de partida d’un nou desenvolupament patrimonial, cultural, turístic i econòmic.
Des de Manresa, es pot arribar en cotxe a la fortificació més propera a la frontera en unes tres hores, i a la més llunyana en unes quatre.
Un enginy constructiu increïble
La llista del patrimoni mundial reconeix llocs excepcionals i de renom internacional com el Taj Mahal, l’Acròpolis d’Atenes i la Gran Muralla xinesa. En la sessió 48, celebrada el passat 26 de juliol, s'hi van incorporar 25 nous béns, entre els quals hi ha les Fortaleses Reials del Llenguadoc.
El conjunt reconegut agrupa vuit castells medievals fortificats: el castell i les muralles de Carcassona com a nucli central, i els castells de Lastours, Termes, Aguilar, Puèirapertusa, Querbús, Puilaurens i Montsegur. En la seva totalitat, representen un sistema defensiu i il·lustren una etapa fonamental de la història política, militar i territorial de l’Europa medieval, ja que són un clar testimoni de com la monarquia francesa va organitzar i assegurar les seves fronteres a l’edat mitjana aprofitant les limitacions topogràfiques que van representar les noves formes d’organització del territori per part del regne de França.
Amb la finalitat de funcionar com una autèntica xarxa defensiva, les Fortaleses Reials del Llenguadoc es van construir al segle XIII per fixar fronteres estables entre el Regne de França i el Regne d’Aragó, tal com es va establir en el Tractat de Corbeil el 1258. En aquest sentit, tal com recull la marca turística oficial Occitània, «les seves torres de vigilància, muralles emmerletades i sistemes de comunicació visual a distància són testimoni d’un extraordinari enginy constructiu que els ha permès formar part del reduït grup de llocs inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial».
Un reconeixement per protegir i preservar els espais
La inscripció de les vuit fortaleses a la llista de la UNESCO és especialment important perquè permet reconèixer i protegir els espais, comprometent els estats membres a preservar aquests llocs emblemàtics. Així mateix, afavoreix la seva gestió sostenible i la seva restauració i exerceix, alhora, un paper fonamental en el turisme responsable, que estimula les economies locals i sensibilitza el públic sobre la importància de la diversitat cultural.
«Ahir eren un símbol de la reialesa que buscava establir la seva autoritat sobre un poble acabat de conquerir; demà es convertiran en actius d’una terra rural perpètuament dinàmica», va reconèixer el passat 26 de juliol la presidenta del departament de l’Aude, Hélène Sandragné, després de l’anunci de la UNESCO que reprodueix la pàgina web de les Fortaleses Reials del Llenguadoc.
Castell de Querbús, a les Fortaleses Reials del Llenguadoc (França). / Fortaleses Reials del Llenguadoc / Philippe Benoist
«Aquesta inscripció és el començament d’una bonica i llarga aventura»
«Inscriure-les al Patrimoni Mundial és reconèixer la destresa dels seus constructors i el seu paper en la singular història de la construcció de l’Estat francès. Però és, sobretot, conferir-los un paper molt més important en un territori habitat per dones i homes compromesos, que veuen en aquests castells molt més que ruïnes que cal protegir. Són projectes que cal concretar i valors que cal transmetre. Per un just retorn de la història, aquestes fortaleses que van trencar l’impuls rebel del poble del Llenguadoc li donaran demà un nou impuls», continua el mateix portal.
Figurar a la llista de la UNESCO representa una nova etapa que afavorirà el desenvolupament dels programes de recerca, fomentarà les accions de mediació amb els públics i contribuirà a un desenvolupament turístic respectuós amb els monuments, els paisatges i els habitants. És per això que «aquesta inscripció no és un fi en si mateix per al nostre territori, sinó el començament d’una bonica i llarga aventura d’un desenvolupament local renovat», va afirmar Sandragné.
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