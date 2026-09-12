Fenomen viral
Febre per les festes saludables a Barcelona: de festivals ‘wellness’ a ‘running parties’, pàdel social, ‘spa raves’ i fins i tot sauna per a ‘singles’
«Una bona festassa és saludable», prometen ara. Ja no és una tendència de moda, és rutina de masses. La tornada viral del nou oci. Es munten festes amb ‘dj’ fins i tot en jacuzzis i nits de sauna per a ‘singles’
Ana Sánchez
«Tenir una vida sana –prometen ara– no ha de ser avorrit». Ja no és una tendència de moda, és rutina de masses. La tornada viral del nou oci: festes saludables. S’acaba del revés a base de cafè d’especialitat. La febre viral va començar fa un any amb les ‘coffee raves’: festes matineres en cafeteries. Ara omplen terrats d’hotel. Es multipliquen les «experiències» en malles amb ‘coaches’ més motivats que Rocky pujant escales. Ja s’organitzen ‘raves’ fins i tot als spas, festes ‘runners’ multitudinàries a la discoteca, pàdel social, classes fitnes amb ‘dj’, nits de sauna per a ‘singles’. Fins i tot festivals ‘wellnes’, la nova tendència on s’encaminen tots.
Festivals ‘wellness’
«La gent vol la festa –justifiquen l’èxit–, però no les conseqüències». En aquests festivals es combina la música electrònica amb ‘workshops’ saludables i banys de gel, una altra addicció viral. La Wellness Rave –la més multitudinària d’Espanya– va reunir al juny 2.000 persones al Seaseaclub de Barcelona. La seva tercera edició. «És una tendència en àmbit mundial –justifica el ‘boom’ Marc Förster, el seu organitzador–. La gent ja no es vol emborratxar».
«Ja no es busca només sortir de festa o fer una classe –assenteix Palak Bothra–. La gent busca experiències,comunitat, conèixer gent i fer plans que els facin sentir bé». És una de les ideòlogues del nou festival saludable que s’estrena aquest mes: Alive Wellness & Lifestyle Festival. «És gairebé com un festival tradicional però al voltant del benestar».
Seran dos dies (19 i 20) al terrat de l’SLS. Hi haurà les tendències més virals: pilates, ‘breathwork’, sauna, banys de gel, house. Esperen unes 600 persones. «Al final, la idea darrere d’Alive és bastant simple –conclou Palak–: fer coses que et fan sentir viu».
‘Spa raves’
Festes en banyador amb sauna, jacuzzis i música electrònica. A Nova York, Toronto o Londres desencadenen la bogeria viral. A Barcelona es van estrenar el novembre passat. Inner Flow va repetir l’abril amb 100 persones ballarugues davant un DJ set amb saxo en viu.
«És una nova manera d’entendre el benestar contemporani», justifica Pedro Qatar, el ‘wellness’ mànager de l’hotel SLS. Ells també fan sessions amb ‘dj’ en el seu jacuzzi immersiu: música electrònica i natura en pantalla gegant.
Ilo Studios –la sauna més gran de Barcelona– ofereix «social sauna»: 90 minuts de calors amb música electrònica. Fins i tot tenen nits de ‘singles ’ (la pròxima, el dia 19). Volen muntar sessions en banyador amb jazz i quartets de corda. «Estem acostumats a conèixer gent a través de cerveses –renega Enric Gabarró, fundador juntamentn amb Jake Wright–. No, jo vull conèixer gent a través de pràctiques saludables. He construït aquest centre per a mi», riu. És el primer social wellness d’Espanya: combina sauna XXL amb respiració guiada i banys de gel, la santíssima trinitat viral del benestar.
‘Coffee raves’
Han passat de ser una moda viral a esdeveniments mensuals de masses: ‘coffe raves’. Festes matineres amb ‘dj’, música house i una multitud ballant amb vasos fumejants de cafè. Adrenalina de 3 de la matinada però a les 11. Sense pernoctar, zero alcohol, res de ressaques infernals.
Les més multitudinàries són les de The Barcelona Coffee Rave. Van començar fa un any en cafeteries i ara omplen terrats. Mig miler de persones de festa entre cafè d’especialitat. Perquè no n’hi caben més. Tenen llista d’espera. «Vine sol, amb amics o encara mig adormit», animen. D’11 a 15. Sempre és la mateixa tornada saludable: ‘dj sets’, cafè d’especialitat i fins i tot petites empentes per conèixer gent («connexions reals», que en diuen ells). «La majoria no pren alcohol –detallen–, però sempre hi ha algú que demana la seva primera cervesa a les 12 en punt». El dia 16 muntaran nova edició multitudinària amb piscina.
El Tinder del cafè
Aquest mes celebra el seu primer any amb 10.000 ‘singles’ a la seva ‘app’:Caffeine Social Club. Vindria a ser el Tinder del cafè. El primer club de Barcelona per lligar en cafeteries. Una manera de cribrar d’entrada les cites descafeïnades. «Prioritza quedar i no passar-te hores xatejant», detalla el seu ideòleg, Iván Carballal. Després del ‘match’, apareix una proposta aleatòria per quedar en una cafeteria de Barcelona. Pim pam. Un dissabte al mes organitzen ‘caffeine raves’. N’hi ha una aquest dissabte, 12, d’11 a 15 h. El 27 estrenaran nou format: la Caffeine Latte, tardeig de 17 a 22 h. Aquest any també han afegit un club de ‘running’ –una altra moda ubiqua–. Munten ‘runs’ socials de 4, 8 i 10 quilòmetres.
Festes ‘runners’
«La societat està canviant», garanteix la Nicole. «Cada vegada són més els joves que escullen no beure alcohol, fer esport, que prioritzen tenir una vida saludable». Nicole Douglas Aranda és la fundadora de Gravity Run, el club darrere de les festes ‘runners’ més multitudinàries. I ja en van tres. Han arribat a reunir 900 corredors de marxa (literal) a la discoteca (es van quedar més de 100 en llista d’espera). Passejada de 5 km per la Diagonal i festa ‘healthy’ amb ‘dj’ al Sutton.
‘Healthy Fest’, han pensat a dir aquestes festes saludables. La seva idea, vista l’acollida, és intentar formar part de grans festivals, tipus Primavera i Cruïlla. Festa + música + esport. «Cap allà és on va el futur», pronostica la Nicole.
Pàdel social
Fa anys que el van rebatejar com «el nou Tinder». Era qüestió de temps que ho formalitzessin amb esdeveniments. A Barcelona ja hi ha dues comunitats organitzant ‘social pàdel’.
«El pàdel realment actua com un trencaglaç», assegura la Nisha, fundadora de Social Padel Club BCN. Va ser la pionera, fa un any i mig. Ja ha muntat fins a tornejos de ‘slow dating’. Pròxima quedada a la pista –per jugar i el que sorgeixi–, el 26 de setembre. Després del partit de 90 minuts –amb intercanvi de parelles–, hi ha beguda + snack.
El març d’aquest any va aparèixer Padel & Coffee Barcelona. Alguna de les seves quedades amb pales han fet ‘sold out’ en dues hores, explica el seu ideòleg, Arrash. A l’última es van apuntar més de 90 persones. Ja està organitzant la pròxima per a finals de mes.
Classes fit amb 'dj’ en viu
És el que es porta ara al ‘gym’: suar en malles amb eufòria discotequera. «Avui no ets ‘cool’ per ser a la discoteca de moda, ets ‘cool’ per entrenar en l’estudi de moda». En dona fe Teresa de la Fuente, una de les sòcies d’Iron Studios. Elles han acollit festes esportives secretes i fins i tot sessions de ‘dj’ en les seves classes de pilates.
Al juny va debutar La Fina Fit Club, nou projecte de l’‘influencer’ Cesc Escolà i el ‘dj’ Carlos Wasabi. Ja el ‘reel’ de presentació es va fer viral. Ells volen demostrar que «una bona festassa és saludable». Uneixen ‘masterclass fit’, ‘dj’ en directe i ‘recovery’ social: brunch, ‘pool party’ i el que es presenti. Es van estrenar al Beso de Pedralbes. Tornaran el 26 de setembre al Time Out Market.
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