Monestir de Montserrat: història, la Moreneta, com arribar-hi i què fer
Montserrat ofereix diverses activitats com visitar la Basílica, escoltar l'Escolania, descobrir el Museu o recórrer els itineraris artístics i naturals de la muntanya
El Monestir de Montserrat és un dels espais espirituals, culturals i naturals més emblemàtics de Catalunya. Situat en un entorn de muntanya únic, el santuari acull la Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment com la Moreneta, i ofereix als visitants una combinació de patrimoni religiós, història, música, art, natura i rutes panoràmiques.
La història de Montserrat s’endinsa en èpoques molt antigues: s'han trobat vestigis prehistòrics a la Cova Gran i la Cova Freda, i se situa la primera menció documentada de Montserrat l’any 888. Segons la llegenda, la imatge de la Mare de Déu va ser trobada l’any 880 en una cova de la muntanya.
El punt clau en la història del Monestir de Montserrat arriba l’any 1025, quan Oliba, abat de Ripoll i bisbe de Vic, funda el monestir. Entre els segles XII i XIII es construeix una nova església romànica i es talla la imatge de la Verge que avui es venera a la basílica. Més endavant, el 1409, el monestir es converteix en abadia independent, i el 1592 es consagra l’església actual.
Al llarg dels segles, l’Abadia de Montserrat ha viscut moments de gran esplendor cultural i espiritual, però també episodis difícils, com la destrucció causada per l’exèrcit de Napoleó entre 1811 i 1812 o la desamortització de 1835. Els monjos tornen a Montserrat el 1844 i, a partir de 1858, s’inicia una reconstrucció definitiva sota la direcció de l’abat Muntadas.
El 1881, la imatge de la Mare de Déu de Montserrat és proclamada Patrona de Catalunya. Ja al segle XX, Montserrat continua sent un referent religiós, cultural i cívic: el 1947 se celebren les Festes de l’Entronització, el 1982 rep el pelegrinatge del papa Joan Pau II i el 1987 la muntanya és declarada Parc Natural per la Generalitat de Catalunya.
Curiositats de la Mare de Déu de Montserrat
La Mare de Déu de Montserrat és coneguda familiarment com la Moreneta pel color fosc de la imatge. Segons l’Abadia, aquest color és fruit de la transformació del vernís de la cara i de les mans amb el pas del temps. Es tracta d’una talla romànica de fusta de finals del segle XII.
La imatge representa la Mare de Déu en Majestat amb l’Infant Jesús a la falda. Maria sosté amb la mà dreta un orbe esfèric, símbol del cosmos i de la creació, mentre que l’Infant beneeix amb la mà dreta i sosté una pinya amb l’esquerra, signe de fecunditat i vida perenne.
Una de les curiositats més conegudes és la llegenda de la troballa. El primer text que hi fa referència és de 1239, però la tradició situa els fets l’any 880, quan uns pastorets van veure una gran llum i van sentir una bella melodia a la muntanya. Quan es va intentar traslladar la imatge a Manresa, aquesta es va fer tan pesada que no la van poder moure; el bisbe ho va interpretar com la voluntat de la Mare de Déu de romandre a Montserrat.
La seva festivitat se celebra el 27 d’abril, precedida per la Vetlla del dia anterior. Segons l’Abadia, des de les Festes de l’Entronització de 1947, aquesta Vetlla s’ha convertit en una celebració molt concorreguda, especialment entre els joves.
Com arribar a Montserrat
Arribar a Montserrat és senzill tant en transport públic com en vehicle privat. El portal oficial Montserrat Visita indica que hi ha trens cada hora des de Barcelona i Manresa que enllacen amb el cremallera i amb l’aeri, i que la muntanya també està ben comunicada per les principals carreteres del país.
En transport públic, una de les opcions més pràctiques és sortir de Barcelona-Plaça Espanya amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La línia R5 Barcelona-Manresa enllaça amb les estacions de l’aeri i del cremallera de Montserrat.
En cotxe, Montserrat és accessible des de diferents punts de Catalunya. També es pot arribar fins a Monistrol de Montserrat i continuar fins al santuari amb el Cremallera de Montserrat o amb l’Aeri de Montserrat.
El Cremallera de Montserrat
El Cremallera de Montserrat és un dels transports més recomanables per pujar al monestir. És un mitjà de transport públic que permet gaudir del paisatge de la muntanya i supera un desnivell de més de 600 metres. Recorre més de cinc quilòmetres i uneix l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat a Monistrol de Montserrat amb el monestir.
El trajecte dura aproximadament 15 minuts i la freqüència habitual des de Monistrol Vila és de 20 minuts. A més, l’estació disposa d’un aparcament gratuït de 900 places per a cotxes i autocars, cosa que converteix el cremallera en una alternativa còmoda per als qui volen evitar pujar fins al santuari amb vehicle privat.
Funicular de Montserrat
Montserrat compta amb dos funiculars principals: el Funicular de Sant Joan i el Funicular de la Santa Cova. Tots dos estan situats a l’entorn del santuari i van ser construïts per facilitar l’accés dels pelegrins i visitants a alguns dels espais més emblemàtics de la muntanya.
El Funicular de Sant Joan permet pujar fins al Pla de les Taràntules, a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, i ofereix vistes del monestir, de les comarques properes i dels Pirineus. El trajecte supera un pendent màxim del 65,5% en set minuts.
El Funicular de la Santa Cova uneix el monestir amb l’indret on, segons la tradició, es va trobar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. També dona accés al Rosari monumental, un important conjunt escultòric modernista a l’aire lliure.
Cal tenir en compte que la informació oficial consultada indica que el Funicular de la Santa Cova està fora de servei fins a nou avís, i una notícia oficial de Montserrat Visita també informa del tancament per revisió anual dels funiculars de Santa Cova i Sant Joan fins a nou avís. Abans de planificar la visita, convé revisar l’estat actual dels transports.
Què fer a Montserrat
Una visita a Montserrat pot començar per la Basílica, oberta cada dia de 7.00 a 20.00 h. A l’interior s’hi pot venerar la Mare de Déu al seu tron, en els horaris indicats pel santuari.
Un altre moment molt recomanable és escoltar la Salve i el Virolai cantats per l’Escolania de Montserrat, un dels cors de nois més antics d’Europa, amb documents que en testimonien l’existència ja al segle XIV. L’Escolania participa actualment en les celebracions litúrgiques i la pregària comunitària de la basílica.
Els amants de l’art poden visitar el Museu de Montserrat, format per diverses col·leccions i amb més de 1.300 peces. El museu inclou pintura antiga, pintura moderna, arqueologia, icones bizantines, orfebreria i iconografia de Santa Maria de Montserrat.
Per entendre millor què significa Montserrat, també és interessant visitar l’Espai Audiovisual, una exposició dedicada a tres eixos principals: la muntanya, el monestir i el santuari. Aquest espai ajuda el visitant a endinsar-se en la història, el sentit religiós i la vida monàstica de Montserrat.
A més, Montserrat és un autèntic museu a l’aire lliure. El portal oficial descriu itineraris pel santuari, el Via Crucis, la Santa Cova i els Degotalls, amb patrimoni artístic, històric i natural. La ruta de la Santa Cova permet arribar fins a la capella on, segons la llegenda, es va trobar la imatge de la Mare de Déu.
Parking de Montserrat
Si arribes en cotxe fins al santuari, el parking de Montserrat és un servei d’aparcament vigilat gestionat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat. Segons la informació oficial, aquest aparcament està subjecte a una taxa pública decretada anualment pel Parlament de Catalunya.
La recaptació d’aquesta taxa serveix per finançar la vigilància dels vehicles i altres serveis per als visitants, com l’enllumenat, la neteja, l’enjardinament i el manteniment del Parc Natural. La capacitat de vehicles és limitada, de manera que en dies de molta afluència pot ser recomanable optar pel cremallera o l’aeri
