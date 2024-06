Lobster Roll, per a gurmets de l’‘street food’

Ens posarem exquisits. Això va d’entrepans, però no de l’obús amb béicon i formatge que cada matí envies coll avall, sinó de peces més instagramejables i cares, amb preus entre els 20 i els 25 euros. Si encara no te n’has assabentat, l’invent es diu lobster roll, que, traduït al cristià, seria un entrepà oblong amb pa de brioix i peces de llamàntol a l’interior. La màgia de les salses i els acompanyaments depèn de cada casa.

És un entrepà que, a causa del preu del seu contingut, sempre està a les portes de convertir-se en tendència. A Barcelona, de fet, hi ha un espai dedicat en closca i ànima a aquest entrepà importat dels EUA. Es diu Lobster Roll Barcelona i el nom és d’una honestedat relativa. Hi ha més coses a la carta, a part del lobster roll, però s’han especialitzat per sobre de tot en el crustaci, fins a convertir-se en sant i senya del format. A Lobster Roll BCN trobaràs rolls de gambes, de pulled pork, de calamars o de bou de mar, però els reis de la festa són els torpedes de llamàntol. Els fan per a tots els paladars i en tenen un d’XL.

A la Barceloneta corre un altre lobster roll amb molts followers. I el factura un restaurant de peix 100% street food. A la sucursal que The Fish & Chips Shop té a la platja, pots trobar el millor fish & chips de Barcelona (fresc, cruixent, especiat), però el seu entrepà de llamàntol mereix també ser entre els més fins de la ciutat. Com és norma de la casa, només s’utilitzen ingredients de la màxima qualitat: exquisit pa de brioix i excel·lent crustaci, cuit amb cura i regat amb una salsa per llepar-se els dits. Amb les aromàtiques patates de la casa, és un regalet dels déus.

Al Born, la sandvitxeria de proximitat Sagàs posa al servei del client uns embotits i uns vegetals de proximitat i qualitat. I si poses el morro a la secció d’Entrepans del Món, trobaràs el Maine, que és bàsicament un bocata de llamàntol petit però que fa moltíssim el fet. En teoria emula els cèlebres lobster rolls que se serveixen a la zona portuària de, sorpresa, Maine. Te’l cruspeixes en dues queixalades de tant untuós i bo que és.

Lobster Roll BCN. Muntaner, 22.

The Fish & Chips. Pepe Rubianes, 37.

Sagàs. Pla de Palau, 13.