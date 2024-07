Els 5 restaurants de Barcelona favorits de Martín Berasategui

Martín Berasategui, xef basc i enamorat de Barcelona, tria els seus 5 restaurants favorits. "Tots els seus xefs tenen un enorme talent natural", avisa.

Disfrutar

D’aquest restaurant (Villarroel, 163) m’agrada tot. Eduard Xatruch, Mateu Casañas i Oriol Castro van en coet estratosfèric. Estan fent història. Són grans entre els grans. No s’hi pot destacar un plat, sinó tots. Tot el que toquen enamoren el paladar i el cor. S’han guanyat l’estima de tothom”.

Tickets

Saviesa, tècnica, bon gust, meticulositat... Albert Adrià és un Papa de la cuina. En aquest restaurant (Paral·lel, 164) demostra que és un xef capaç de fer dríblings, filigranes i cops de taló que creen afició per la gastronomia. Sempre deixa un record inesborrable".

Àbac

"Jordi Cruz és un xef doctoral, intel·ligent, molt generós i entranyable, amb una línia d’avantguarda i investigació molt clara; sap el que fa, i ho fa molt bé. Un xef excel·lent, un professional com una casa que té la tenacitat dels elegits. Un restaurant (avinguda del Tibidabo, 1) que et contagia i t’il·lusiona en cada cullerada. Et genera emocions diferents, té capacitat per sorprendre: un sabor t’obre la porta a un altre sabor".

Taktika Berri

“Conec Julián Fernández des que era petit. Té a veure amb els meus orígens, el vaig conèixer a Sant Sebastià. Són més que cuiners, pertanyen als meus primers anys en la vida i a la cuina. Em toca la fibra. És un restaurant (València, 169) fresc i amb caràcter, sense concessions a la galeria, que no renuncia a la qualitat. ¿Què en destacaria? Les cloïsses, els xipirons, la triperia, la carn, les verdures, els llegums, els bolets de temporada... Segueixen com sempre".

Topik

"Adelf Morales va ser alumne meu. És un inconformista, un innovador. Cada detall amaga molt de saber fer i esforç, amb rigor intel·lectual, amb molta meticulositat i originalitat. És un xef jove de talla mundial. Quan vaig al restaurant (València, 199), em fascinen les seves combinacions que surten del que és habitual, el joc de gustos àcids i amargs. Et fa vibrar".