Les millors terrasses d’estrena de Barcelona

Són restaurants nous, acabats d’estrenar, i a més incorporen un element bàsic per sobreviure en aquesta Barcelona que sembla la selva colombiana: tots tenen una magnífica terrassa. No és fàcil que tres factors com novetat, aire lliure i bona taula es conjuguin, però per a això estem, perquè et mengis l’estiu a peu de carrer, en placetes, en els rooftops més exclusius o al costat de la platja. Si et quedes a Barcelona aquests dies, fes que semblin unes vacances.

La mar debé. Anem a la platja

Casa Costa (Baluard, 124) és la reactivació d’un espai històric de la Barceloneta que fa diverses generacions que serveix cuina marinera. Els resucitadores no han volgut adaptar-lo al turista, més aviat és el turista que haurà d’adaptar-se a una carta que apel·la al públic local amb plats de temporada reconeixibles, amb arrels en la gastronomia catalana costanera.

Renuncien a les paelles i aposten fort pel peix (magnífic aquest llobarro), tapes i platets de qualitat (gambes de vidre amb ous ferrats) i algun mar i muntanya d’entitat (peus de porc amb gamba). I la carta es mou, veig que acaben d’incorporar una amanida amb stracciatella i préssec, molt desitjable aquests dies de calor. A més, el restaurant té un actiu de valor incalculable: una espaiosa i animada terrassa amb vista a la platja, des de la qual podràs assaborir el salnitre, si inspires amb ganes. Tu poses la gresca, per a totes les altres coses: Casa Costa.

Kebabs a ganivet. Street good

Porta el segell de qualitat dels germans Alam, artífexs d’Achaar Bar o The Fish & Chips Shop, i ha sigut un dels primers en advertir l’arribada dels kebabs gurmet a Barcelona, una tendència que està a punt d’esclatar. En aquesta casa es facturen els millors kebabs que servidor ha mastegat a Barcelona. A més, Bién Kebab (Sant Gervasi de Cassoles, 43) compta amb una petita i cotitzada terrassa a la placeta de Frederic Soler, que és un regal per a l’ànima; tres taules a l’aire lliure des de les quals veus arribar la història en pa de pita o en format durum.

Bien Kebab / O. B.

Preparen les punxes de carn diàriament i et posen tres salses (tahini, iogurt i picant) a la taula perquè empastifis el bitxo al teu gust. El kebab de pollastre de corral és una festa; els trossets de cuixa i contracuixa estan per morir-se. Per al de vedella, utilitzen una deliciosa carn de Girona, madurada durant quatre setmanes. Un altre hit a sumar en una carta en la qual també hi ha un hummus antològic, una llamineríssima albergínia arrebossada amb crema de feta, i unes patates amb carn que et posen els cabells de punta. Prohibit utilitzar coberts: aquí has vingut a empastifar-te, mai pitjor dit.

Entrepans Fabulosos. A dues mans

El seu entrepà de milanesa rivalitza seriosament amb el del Bar Roma. Cada mos és un petit orgasme. La carn és de black angus i està per posar-li diversos pisos. Pa de brioix, tomàquet, enciam i una maionesa de kimchi molt juganera com a entourage de la peça càrnia: bum.

El Bar Fábula, a la ronda General Mitre. / O.B.

Dels mateixos productors del restaurant La Brillantina arriba ara Bar Fábula (ronda del General Mitre, 243), una trinchera del plaer ubicada al barri del Putxet que es recolza en la finger food de qualitat. Els entrepans triomfen. Provo el de cansalada viada amb carbassó en miso, poma i deliciós pa de vidre torradet, i alguna llagrimeta cau al plat. Vibro amb la seva croqueta de pollastre brasejat i la seva magnífica russa amb pa planxat. I tot t’ho pots empènyer a la seva còmoda terrassa, una trinxera que et farà oblidar que estàs a la ronda del General Mitre. Si hi ha ganes de gresca al matí, obre per a esmorzars.

Cuines de BCN. Maremagnum gastro

S’ha d’aplaudir la gallardia de Time Out Market (Moll d’Espanya, 5). Té mèrit el seu intent de posar en valor la restauració barcelonina en un territori tan abandonat fins ara com el Maremagnum. Una missió que ha executat en manera èpica: 5.250 metres quadrats perquè 14 cuines de qualitat i altres propostes líquides consolidades a Barcelona facin la seva màgia a la vora del Mediterrani. Poca broma, disfrutar de les carns de Darvaza, els arrossos de Can Ros, el cebiche de Ries Kru o les pizzes de La Balmesina en un espai comunitari, amb una megaterrassa circumdant amb vista al port, és un privilegi i un motiu de pes perquè els locals reconquerim territori comanxe. ¡A les armes!

De Boadas al cel. Glops i mossos

Si el còctel fos una religió, Boadas seria la basílica de Sant Pere. Doncs bé, la basílica del beure ha agafat l’ascensor i ha arribat fins al rooftop de l’hotel Duquesa Suites (plaça d’Antonio López, 5), al Port Vell. La Terrassa Boadas és l’envit que la millor cocteleria de Barcelona llança a l’estiu. La proposta s’allargarà fins a l’octubre i se sosté en dos pilars: els còctels amb segell boadesc i una carta de mossos estiuenc elaborada per Toni Romero, xef i propietari del magnífic restaurant Suculent. En aquesta terrassa elevada trobaràs ostres, paté de musclos vitello tonnato, cebiche, embotits i altres floretes per esquivar els rigors de la canícula. I amb unes vistes del Port Vell que provoquen despreniments de mandíbula.

Còctels del Boadas al 'rooftop' de l'hotel Duquesa Suites. / Facundo Ruiz

Ajudant modern. Margarides al cel

Aquest pop-up estarà obert fins al final de l’estiu i és un caramelet per als reis del postureig: Mexicana Rooftop Bar. Es troba en el rooftop del The Social Hub (Cristóbal de Moura, 49), té piscina i un look modern, i es decanta pel feeling mexicà. Els còctels de Marc Álvarez (Sips) són glops frescos i coloristes en els quals predomina el tequila i el mescal: m’agrada molt el Margarita Pozol, amb tocs de blat de moro.

Els mossos va a càrrec del xef Adam Rawson: capricis mexicans per matar la gana amb estil –excel·lents torrades de gamba vermella, sorprenent amanida mexicana– i disfrutar de les vistes aèries de Barcelona amb la panxa en estat de jovialitat picosa.

Mar i muntanya. Marisc fresc

En aquest novíssim restaurant es juguen totes les fitxes al producte. ¿La seva especialitat? El marisc, el peix i la cuina de tota la vida. A Casa Anita en París (París, 175) es malgasten tones d’amor en cada proposta: la gamba vermella de Palamós, pura crema. L’ostra francesa: tendra, extraordinària. Una truita oberta de bacallà que voreja la perfecció. Uns canyuts del Delta de plorar.

Per descomptat, Anita disposa d’una còmoda terrassa al carrer de París, protegida del fragor urbà, el mirador perfecte per demanar un fricandó, un brioix de calamars o uns cargols al pebre.

Tapes efectives. Truita a la fresca

Sense fer soroll, les tapes i platets del nou Bar Remedios (Muntaner, 212) s’han colat entre els més desitjats de Barcelona. Els focus se centren en la sucosa truita de patates (el millor de la carta), la russa, l’steak tàrtar, les croquetes o la cua de toro, best-sellers escrits amb paciència i bona lletra que poden disfrutar-se a la seva terrassa al carrer de Muntaner. Posa un cartell de No Molestar a la taula, per si de cas.