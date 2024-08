Els germans Roca obriran un bar de vins, tapes i 'platillos' a la plaça del Vi de Girona

Els germans Roca obriran 'Vii' a la plaça del Vi de Girona aquest divendres 2 d'agost. Es tracta d'un nou projecte que consisteix en un bar de vins, tapes i guisats tradicionals de la cuina gironina com són els 'platillos'. El local es troba on fins ara hi havia 'Plaça del Vi 7', on els germans ja tenien una part de la propietat del negoci. Ara, han decidit reenfocar el projecte en aquest local que estarà sota la responsabilitat d'Audrey Doré, la cap de sommeliers del Celler de Can Roca. Al capdavant de la cuina hi mantindran David Freijomil, que ha estat des de l'inici de l'anterior local com a cuiner. El bar obrirà cada dia d'una del migdia a onze de la nit.

A 'Viins', els germans Roca oferiran una carta de vins natura a un bon preu. Pel que fa a l'oferta gastronòmica es basen en una cuina senzilla i inspirada en el bar Roca dels anys setanta i la cuina tradicional catalana. Per això asseguren que hi haurà tapes de cap i pota, canelons de Can Roca, calamars a la romana o ronyons al Jerez. També hi haurà confitats i escabetxos com ara els seitons en vinagre i també altres guisats tradicionals del territori com els 'platillos'.