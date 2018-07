Atur i falta gent

Dos consellers de la Generalitat de Catalunya van presidir a Cercs un acte d'aquells de reconeixement empresarial. Amb el format clàssic: trobada de representants dels teixit econòmic d'un àmbit concret (el Berguedà) i una selecció de les societats mercantils que han destacat en diferents àmbits d'activitat, les quals reben un guardó i l'escalf del públic. Són actes que acostumen a discórrer de tal forma: els polítics i els organitzadors exposen els reptes de país (els primers) i les mancances del seu marc professional (els segons). Val a dir que els representants del món de l'empresa de casa nostra acostumen a ser propensos a un cert fatalisme i moltes vegades s'abonen al lament. I el blanc de les seves queixes acostumen a ser els representants públics quan es presenten, que reben la llista de les promeses incomplertes, normalment pels seus antecessors, afegides a noves peticions segons el seu criteri injustament desateses. N'hi ha que viuen o necessiten subvencions per mantenir-se. Altres contracten amb les administracions i totes, tard o d'hora, necessiten un permís d'obres, una llicència d'activitat o una acció d'uns tècnics que sempre s'acostuma a demorar. És en aquest marc en què la política i l'economia privada van interactuant.

En aquestes convocatòries, l'arribada del conseller (dos en aquest inèdit cas) es produeix quan quasi tothom ja és a lloc i durant les salutacions de rigor és quan cadascú intenta «colar» el seu tema. A posteriori, quan tots estan asseguts i es produeixen els discursos, la llista de les reivindicacions es concreta i s'escampa per tot l'auditori. De les facilitats que es necessiten de les administracions, a les infraestructures i la resta de peticions diguem-ne habituals, en els darrers temps n'hi ha una que és contradictòria per ella mateixa: la manca de treballadors qualificats. Amb l'economia (almenys la macro) molt recuperada i amb bons nivells de comandes de productes i serveis, costa molt trobar treballadors que es vulguin incorporar a les empreses d'aquí. És una dificultat vertadera i s'està agreujant. La producció, la creació de valor i la generació d'impostos poden estar compromesos si aquesta situació no es resol aviat. En l'acte a Sant Corneli va correspondre per protocol cloure al flamant conseller de Treball, Chakir El Homrani. I no se'n va anar per les rames. Més enllà de fer un discurs amable i acomodat al tipus d'auditori que l'escoltava, va deixar anar una dada coneguda en forma de pregunta però em va caure com una bomba: «Com pot ser que no trobeu gent per treballar quan tenim 380.000 aturats?».

No és una demanda només pels patrons. És una qüestió cabdal i urgent que ens hauríem de fer tots. Ell ho veu des d'un punt de vista més sindicalista pels seus orígens professionals. Creu (i té raó) que entre tots cal crear les condicions necessàries per encaixar aquests dos factors indiscutibles i contradictoris que conviuen entre nosaltres. Centenars de milers de persones sense feina conviuen amb places vacants que no es cobreixen. Sé que per a alguns pot costar de creure però hi ha dèficit d'enginyers, de tècnics i de treballadors de producció. Com a societat ens hauríem de mirar al mirall sense fer trinxeres i fer-ne un diagnòstic. Potser a moltes companyies mercantils els caldria fer més atractius els llocs de treball que no poden cobrir però fent un exercici d'incorrecció política i arriscant-me a ser injust amb alguns, comença a ser hora de dir que una part d'aquests aturats inscrits no són el que diuen. Honestament he de dir que no se què són ni què pretenen, però el mercat laboral els està esperant si hi acudeixen amb dues A: actitud i aptitud. Sobretot, és busca la primera.