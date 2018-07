el preu d'una càmera

L'Ajuntament de Manresa està posant a sobre la taula una altra vegada l'ampliació de l'àmbit del Centre Històric controlat amb fotomultes i, per tant, està plantejant que els carrers on els cotxes estan fortament restringits gua-nyin posicions per la banda de Sobrerroca i el Carme. De fet, no hi ha novetats: el pla de mobilitat que ja està caducat preveu que tot el Centre Històric sigui tancat al trànsit privat (i gairebé també al públic, ja que en tot el barri no hi entra ni un autobús) i que la càmera que ara és a la meitat de Sobrerroca es desplaci al començament és una intenció llargament coneguda. Com acostuma a passar, el comerç dels carrers afectats s'ha posat en alerta, i està estudiant quina posició adoptar. Que un pàrquing al Carme sigui substituït per una pista de futbol no resultarà gaire popular entre aquest sector. L'Ajuntament ha de decidir quanta oposició està disposat a suportar i ha de valorar quin crèdit mereix un govern que no s'atreveix a moure una càmera. Amb eleccions l'any que ve.