La resta s'hi apropa

El Mundial de futbol deixarà de ser cosa de pocs. Des de l'any 1970, només set seleccions han disputat la final. Vint-i-quatre llocs al darrer partit de la competició per a només set equips (Brasil, Itàlia, Alemanya, Holanda, Argentina, França i Espanya). Les semifinals, a banda d'aquestes seleccions, només les han disputades nou equips més (Polònia, Bèlgica, Anglaterra, Suècia, Bulgària, Croàcia, Turquia, Corea del Sud i Portugal). Setze seleccions per a 48 places al penúltim partit de la competició. Els quarts de final d'aquesta Copa del Món, definits ahir, deixen un quadre, el fàcil, en què qualsevol de les quatre seleccions que aconsegueixi superar les dues eliminatòries que queden (Rússia, Suècia, Croàcia i Anglaterra) debutarà en una final en el període 1970-2018. Les seleccions sense renom internacional s'acosten cada vegada més (quant a intensitat i a qualitat de joc) als set grans (dels quals només Brasil i França continuen vius a Rússia). Grans seleccions com Itàlia (cinc semifinals des de 1970), Alemanya (set semis), Holanda (quatre) i Argentina (tres) han deixat de ser referents. Itàlia i Holanda ni tan sols es van classificar per a la fase final i Alemanya i Argentina han fet enguany el ridícul. Com Espanya. El Mundial ha estat fins ara cosa de pocs, però la resta del planeta futbol ho té cada vegada més a prop.