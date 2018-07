Fa unes setmanes estava llegint un article d'opinió en un diari de tirada estatal, he de confessar que soc un lletraferit i m'agrada llegir, què hi farem. L'article arrencava prou bé, es ficava amb els polítics, cosa que sempre enganxa, es ficava amb força amb el tarannà d'en Trump, també de fàcil digestió i fàcil de posar-nos d'acord, continuava afegint possibles diagnòstics als personatges que esmentava: a en Maduro li assignava una personalitat histriònica, a en Puigdemont, una personalitat dissociativa, una personalitat alterada deia d'en Churchill i a en Trump, una personalitat narcisista. Els diagnòstics, que quedi clar, no són meus, són de la articulista. Quines ganes de classificar! Inclús posava el codi diagnòstic d'en Trump. Personalment l'única explicació raonable que trobo de la conducta i raonaments del president Trump és que de tant tint ros, color del blat, que li posen als cabells, aquest tint traspassa la closca cranial i agredeix les seves neurones, i les té totes saltirones i rialleres, menys quan s'enfada, que ho fa tot sovint.

Demanava, l'articulista, que els psiquiatres hi féssim alguna cosa, que els polítics haurien de ser avaluats de la mateixa manera estricta que són avaluats els pilots de línies comercials, no és un bon exemple, és el primer que em va passar pel cap!

Arribat aquest punt, és quan dubtava si posar com a títol de l'opinió d'avui: «Els bruixots de la tribu»! I és que ja els va passar als diferents governs del PP, que, amb allò de la «prisión permanente renovable», volien dir que la persona ja havia complert el càstig amb la societat però ara, senyors psiquiatres, tenen la darrera paraula: hi tornarà?

Quina mania a delegar en els altres les responsabilitats i la legislació. A l'època de la PPR , els psiquiatres ens vàrem negar a exercir aquesta funció: bé, alguns professionals , d'espavilats, es fregaven les mans pensant en el que en podrien treure fent avaluacions, interessades, de bons i rics estafadors.

Seriosament, val la pena pensar que les persones amb personalitats malaltisses, que n'hi ha, no incapaciten jurídicament la persona. La persona és plenament responsable dels seus actes, i coneixen i poden destriar el bé del mal. Una cosa és tenir un codi diagnòstic de Salut Mental i una altra, que incapaciti. Un tipus d'insomnes també tenen codi i no per això pensem que la persona està inhabilitada per complir les seves funcions.

No podem anar pel món diagnosticant i, en funció del diagnòstic, interferir en el projecte de les persones, encara que algunes persones ens ho posen fàcil. Estem construint, segons el meu parer,, una societat en risc de ser massa detallista, ordenada, predictiva i amb una restricció del lliure pensament.

Ens continua fent por allò que no entenem o se'ns fa de difícil comprensió. La taxonomia, l'art o ciència de la classificació, ajuda a comprendre, però té el risc de fer-nos perdre llibertats. I, és clar que sí, ens pot ajudar a l'hora de votar.