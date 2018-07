relleu a les aigües

Josep Alabern va dirigir Aigües de Manresa durant 37 anys. És un mandat de durada realment extraordinària, cosa que no és necessàriament positiva. Després de dues generacions, qualsevol hauria deixat una profunda empremta en l'empresa. I Albern encara més, perquè ha estat un home d'una envergadura personal i intel·lectual sobresortint, amb una visió molt personalista de la gestió i amb una forta capacitat per imprimir la seva personalitat en allò que feia no només a l'empresa, sinó també en les múltiples activitats ciutadanes en què va tenir incidència. Rellevar-lo no era fàcil. L'elegit és Antoni Ventura, un tècnic barceloní amb una experiència directiva en grans empreses del sector i amb un expedient acadèmic de primer ordre. La seva feina ha d'incloure necessàriament una renovació. Aire fresc. Després de 37 anys segur que és imprescindible. Però també ha de preservar la naturalesa especial que l'empresa té per a la ciutat. És un gran actiu i és irrenunciable. És imperatiu que funcioni bé i que hi prevalgui la primacia del servei públic. Aquest és el repte.