regió pensionista

El Berguedà és la comarca de Catalunya que té un percentatge més alt de persones que reben una pensió contributiva (de jubilacions, però, el 62,2% del total). El 35% de la població en rep. No és un bon símptoma. Són les herències d'una desindustrialització que ha tingut una resposta insuficient. Tenir una població que viu de les pensions no ajuda al creixement econòmic, perquè redueix el nombre de persones que podrien aspirar a tenir uns ingressos que estiguessin per sobre. És cert que hi ha un petit símptoma de recuperació, perquè el percentatge de pensions és lleugerament decreixent (-0,2%). La xifra és preocupant per a l'economia del Berguedà, però és que el Bages, la comarca veïna, també es troba en aquesta tendència a l'empobriment a través d'enguixir el nombre de pensionistes. La comarca es troba entre el top 10 de les que tenen pitjors registres. I la capital és entre les pitjors de les ciutats mitjanes. L'empobriment de la societat requereix mesures per fer-la reaccionar.